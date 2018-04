Este domingo há um brunch vegan e yoga em Lisboa

Domingo não é dia de pôr despertador? Abra uma excepção: às 09.00, na Lisbon Cooking Academy, arranca o Urban Yoga Retreat, um evento que combina o yoga com um brunch vegan.

Com o 25 de Abril a aproximar-se, o tema deste evento só podia ser a liberdade. Este domingo, 15 de Abril, durante a manhã, celebra-se a liberdade de movimento e de escolhas alimentares. Como? Com uma aula de yoga – “Vinyasa Flow” – dada por Sara Vale das 09.30 às 11.00, seguida, até às 12.00, de um brunch vegan preparado pela chef Ana Viçoso. O Urban Yoga Retreat acaba com uma conversa que inclui dicas sobre os melhores cuidados a ter com o corpo e a mente (até às 13.00).

Os lugares para esta manhã de bem-estar são limitados, e por isso, deve guardar já o seu, através do e-mail: yogacomasara@gmail.com. O custo é de 30€.

Lisbon Cooking Academy, Rua Ilha Terceira 51A (Estefânia). 91 862 89 93

+ Os melhores restaurantes vegan em Lisboa