Este domingo não paga para dar a volta a Lisboa num Hop on Hop Off

Os autocarros da Cityrama voltaram à rua esta quarta-feira, 15 de Julho, com descontos para portugueses. No dia 19 há viagens gratuitas para todos.

Os lisboetas conhecem bem os vistosos autocarros turísticos, com piso superior ao ar livre. Pelo menos de longe, já que muitos ainda não se aventuraram a conhecer a cidade com boleia, vista panorâmica e audioguias. Para assinalar o regresso às ruas da cidade, a Cityrama Gray Line Portugal preparou uma iniciativa especial, marcada para o próximo domingo, dia 19 de Julho: todas as pessoas poderão desfrutar gratuitamente de todos os percursos Hop on Hop off da cidade de Lisboa (pode consultar o cardápio no site oficial).

Este serviço extraordinário vai estar disponível entre as 09.30 e as 18.00 desse dia, com autocarros a circular de 30 em 30 minutos, em cumprimento das recomendações da Direcção-Geral de Saúde. Entre elas, a limitação a dois terços da capacidade das viaturas. Não há necessidade de marcação, só precisa de estar na paragem e entrar no autocarro, respeitando a lotação determinada.

Se não conseguir participar nesse dia, pode aproveitar outras promoções. Entre Julho e Agosto as crianças até aos 14 anos não pagam, desde que acompanhadas por um adulto, e está ainda disponível o Pack Família. Um bilhete de 20€ válido durante 48 horas para dois adultos e duas crianças que não pede reserva. Basta comprar bilhete directamente no autocarro ou dirigir-se a um ponto de venda oficial (Marquês de Pombal; Alameda Cardeal Cerejeira, no topo sul do parque Eduardo VII; e Quiosque Cityrama Gray Line Portugal, Rua da Prata, 208). Bons passeios.

