Este é oficialmente o destino de férias mais económico em 2024

O Algarve surge em quinto lugar nas contas do Post Office britânico. Ainda assim, é o primeiro destino europeu da lista. As viagens de longo curso é que estão a dar.

O custo de viajar pode ser mais decisivo para uns do que para outros. No entanto, há muitos sítios onde o dinheiro de quem viaja rende mais. Um orçamento com algumas linhas vermelhas não tem de ser um obstáculo para aquela viagem incrível que tem em mente.

No Reino Unido, o Post Office, a empresa pública que gere a rede de postos de correio (separada do Royal Mail, que faz a distribuição postal), disponibiliza vários serviços, incluindo financeiros e bancários (tal como os CTT em Portugal). Por isso, entre outros estudos, produz anualmente um relatório sobre férias, estimando custos e revelando oportunidades para os turistas britânicos.

O estudo tem em consideração as variações cambiais das moedas locais, em comparação com a libra esterlina, bem como o preço local de oito itens essenciais para turistas – café, cerveja, coca-cola, vinho, água, protector solar, repelente de insectos e uma refeição de três pratos – para determinar quais são os destinos mais acessíveis.

No 18.º Holiday Money Report, o primeiro lugar foi conquistado por Hoi An, no Vietname. O custo total da tal lista de compras essenciais para turistas é de apenas £51,18 (€59,67, $64,54), com o repelente de insectos e a cerveja local mais baratos do que em qualquer outro lugar da lista.

A Cidade do Cabo, na África do Sul, ficou em segundo lugar, com um custo total de £54,35 (€63,37, $68,54), com destaque para o preço de uma refeição de três pratos, que custa menos de £35 (€40,81, $44,14) para duas pessoas. Considerando que esta é a cidade de todos estes restaurantes maravilhosos, é bastante impressionante.

Um destino surpreendente é Tóquio, que ficou em quarto lugar. Mas os números não mentem: um copo de vinho na capital japonesa custa apenas £3,62 (€4,22, $4,57). Uma garrafa de água? Isso é irrisório: apenas 61p (71 cêntimos, 77¢). Em terceiro, ficou Mombaça, na costa do Quénia. A fechar o top-5, o primeiro destino europeu da lista: o Algarve. What else?

Os destinos de férias mais acessíveis para 2024

Hoi An, Vietname Cidade do Cabo, África do Sul Mombaça, Quénia Tóquio, Japão Algarve, Portugal Sharm el-Sheikh, Egipto Sunny Beach, Bulgária Kuta, Bali Marmaris, Turquia Paphos, Chipre Penang, Malásia Phuket, Tailândia Deli, Índia Costa del Sol, Espanha Montego Bay, Jamaica

