O eclipse solar total vai ver-se em Portugal?

O primeiro eclipse do ano vai ser penumbral e acontece na madrugada do dia 25, com a Lua Cheia junto à constelação Virgem, tão perto do plano da órbita terrestre que chegará a atravessar uma parte do espaço de onde a Terra só consegue tapar parcialmente o Sol, a chamada – adivinhou – zona de penumbra. Mas é o eclipse solar total de Abril, que em Portugal será apenas parcial (explicamos tudo mais à frente), que está a deixar os astroturistas em alvoroço. Faltam apenas algumas semanas e a expectativa está no auge. Afinal, estamos a falar de um fenómeno raro e que vai interferir com a nossa visão do Sol no México, em toda a metade oriental dos Estados Unidos e até no Norte da Terra Nova, no Canadá. Há até, aliás, quem esteja a fazer planos para viajar para um dos melhores locais para assistir ao eclipse.

O que é um eclipse solar total?

Um eclipse solar só acontece na Lua Nova, fase em que a Lua se encontra entre a Terra e o Sol, algo que acontece, em média, duas vezes por ano. Mas quando a Lua passa ligeiramente mais longe da Terra parece-nos quase da dimensão do Sol, não o tapando totalmente. Já quando passa mais perto da Terra, parece-nos do mesmo tamanho ou mesmo maior do que o Sol.

Em resumo, um eclipse solar total ocorre quando o Sol, a Terra e a Lua se alinham de tal maneira que a luz solar não chega ao nosso planeta – neste caso, ao México, à metade oriental dos EUA (que não tem um eclipse solar total desde 2017 e, depois do dia 8 de Abril, só voltará a ver outro em 2044) e ao Norte da Terra Nova, no Canadá.

A beleza do acontecimento é razão suficiente para querer ver acontecer, mas nos EUA o entusiasmo é de facto muito grande, porque o eclipse vai passar por áreas muito populosas e a escuridão súbita afecta o comportamento dos animais e dos humanos, bem como o que podemos ver no espaço.

Já em Portugal, o eclipse será apenas parcial, começa às 19.01 e termina pelas 20.36, e poderá ser visto apenas nos Açores, entre a Ponta dos Turçais e a Ponta do Baixio.

Quando é o próximo eclipse solar total em Portugal?

Na Península Ibérica, vamos ter dois eclipses solares totais em 2026 e 2027 e um eclipse solar anular em 2028 – um eclipse solar anual significa que o diâmetro que a Lua vai aparentar será menor do que o do Sol, o que faz com que o Sol se pareça com um “anel de fogo” e a maior parte da luz solar seja bloqueada. Esta sequência de três eclipses solares numa área geográfica tão restrita é, como se pode imaginar, mesmo muito rara.

Se quiser começar a preparar-se, temos dicas. Obviamente, a primeira regra é não olhar directamente para o Sol, mesmo quando estiver completamente tapado. A forma mais segura de ver um eclipse é com uns óculos de observação solar (não, não é com uns óculos de sol quaisquer), mas não se preocupe: não são difíceis de arranjar e o mais provável é que, quando chegar a altura, se organizem eventos de observação e haja instituições a oferecer um par gratuitamente.

+ Eclipses e chuvas de meteoros: o que vamos ver no céu em 2024