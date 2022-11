Este evento solidário convida a ajudar crianças e jovens desfavorecidos

A gala solidária do Lisbon Marriott Hotel irá decorrer no próximo dia 12 de Dezembro. Já não há lugares, mas ainda pode doar vouchers-presentes.

O programa de solidariedade social do Lisbon Marriott Hotel voltou a promover a doação de produtos alimentares, não alimentares, serviços e vouchers-presente. A gala para entrega do valor angariado (cerca de 50 mil euros até ao momento) às Instituições de Solidaridade Social escolhidas, a rede de Aldeias de Crianças SOS e o Centro de Alojamento de Tercena, está marcada para o próximo dia 12 de Dezembro. Os lugares já estão esgotados, mas ainda pode contribuir.

“Quem quiser ajudar estas IPSS, ainda pode comprar voucher-presentes, por exemplo, no El Corte Inglés ou em qualquer loja Fnac, e entregar no Lisbon Marriott Hotel. Não há valor mínimo, é o que se quiser doar”, diz à Time Out Lisboa Ana Caetano, PR manager do hotel, que reforça o “poder da união e do altruísmo”, sobretudo em períodos tão difíceis como o actual.

Nesta edição da iniciativa solidária, organizada em conjunto com a RFX, parceira de multimédia e audiovisuais, está confirmada a presença de mais de 200 personalidades da vida pública, política e empresarial portuguesa. Além do habitual jantar, haverá actuações da violinista Ian e do DJ Dangello. A apresentação estará a cargo de Ana Rita Clara, Leonor Seixas, Rodrigo Paganelli e Jorge Rodrigues. Pedro Crispim é o embaixador convidado do evento.

O programa prevê a entrega de prémios de mérito, com várias obras de arte de diferentes artistas plásticos e designers de jóias e de vestuários, bem como oferta de t-shirts e bolas autografadas pelos próprios jogadores do Sport Lisboa e Benfica e do Sporting Clube de Portugal.

+ Prepare os enfeites. O Pinheiro Bombeiro está de volta ao Beato

+ Leia grátis a edição digital da Time Out Portugal deste mês