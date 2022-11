Prepare os enfeites. O Pinheiro Bombeiro está de volta ao Beato

Os pinheiros solidários são já velhos conhecidos dos lisboetas. A partir da próxima sexta-feira, cumpre-se a tradição, com um mercado de Natal no Hub Criativo do Beato.

É já uma tradição natalícia para muitas famílias lisboetas – em vez de um pinheiro de plástico reutilizado ano após ano, estes pinheiros são cortados para garantir a limpeza de terrenos, contribuindo para a prevenção de incêndios, e têm assim uma segunda vida. A partir de sexta-feira, 18 de Novembro, o Mercado de Natal do Pinheiro Bombeiro abre portas no Hub Criativo do Beato.

A sexta edição conta com os famosos pinheiros, disponíveis para recolha após reserva online (por parte de empresas ou particulares), mas também com uma novidade – pela primeira vez, há enfeites de Natal em madeira personalizáveis. O que continua é a vertente solidária do projecto. Por cada pinheiro alugado, 5€ revertem para os Bombeiros Voluntários na forma de material profissional.

Cada pinheiro tem um custo de 25€, que já inclui o donativo, havendo ainda a possibilidade de reforçar a parcela com um donativo extra. Por 30€, é possível alugar um pinheiro e um conjunto de decorações de madeira. Os pedidos podem ser submetidos no site oficial, mas as empresas devem usar o e-mail geral@pinheirobombeiro.pt. O Pinheiro Bombeiro trabalha em parceria com a Associação Portuguesa de Bombeiros Voluntários para fazer o levantamento das maiores necessidades das corporações por todo o país.

No final do período de aluguer, os pinheiros são transformados em biomassa. Quem levou um para casa tem duas opções: devolver ou usar para lenha.

Hub Criativo do Beato. Rua da Manutenção, 71 (Beato). 18 Nov-19 Dez. Qua-Sex 16.00-20.00, Sáb-Dom (e feriados) 10.00-20.00.

+ Em Cascais, a Vila Natal do Parque Marechal Carmona vai ter atracções para todos

+ Tim Allen volta a vestir o fato do Pai Natal, agora numa série