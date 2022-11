Tim Allen volta a vestir o fato do Pai Natal, agora numa série

Scott Calvin transformou-se pela primeira no Pai Natal em 1994, na popular comédia Santa Cláusula. Depois, a missão natalícia desta personagem teve continuidade nos filmes Santa Cláusula 2 (2002) e Santa Cláusula 3 (2006). Agora, quase três décadas desde a estreia original, a história está de volta com vários episódios na plataforma Disney+, na série Santas Cláusulas.

Como sempre, cabe ao actor norte-americano Tim Allen interpretar o papel. Scott Calvin é um pai que teve de vestir o fato do verdadeiro Pai Natal para salvar a quadra, após o verdadeiro ter caído de um telhado na véspera do dia 25 de Dezembro. Mas o que começou por ser um trabalho para apenas uma noite, no filme inicial, tornou-se uma profissão. E um franchise.

Se no segundo filme o Pai Natal tem como desígnio encontrar uma Mãe Natal e no terceiro evitar que Jack Frost, lendária e gélida figura do folclore europeu, tome conta do Pólo Norte, nesta nova série Scott quer reformar-se e voltar a viver a sul da terra onde vive com a família desde há largos anos. Problema? É possível que se tenha reformado cedo demais, contratado o tipo errado e que tenha de regressar ao Pólo Norte, porque o novo Pai Natal está a destruir o espírito natalício.

Santas Cláusulas tem um total de seis episódios, dois dos quais com estreia marcada para 16 de Novembro, quarta-feira. Além de Tim Allen conta também com Elizabeth Mitchell, que regressa ao papel de Carol/Mãe Natal. O showrunner é Jack Burditt, produtor de séries como Rockfeller 30, Uma Família Muito Moderna, Frasier ou Unbreakable Kimmy Schmidt.

Disney+. Estreia a 14 de Novembro (T1)

