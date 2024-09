Este festival é uma Ode à arte, à música e ao bem-estar

Em Oeiras, está a nascer um novo festival a pensar na sustentabilidade e no bem-estar. O Ode aterra no Parque dos Poetas para lá dedicar um dia inteiro à arte, música e desporto. Além de workshops de yoga, BMX ou dança, conte com uma noite recheada de concertos. Acontece a 21 de Setembro e a entrada é livre.

O dia começa cedo, mais precisamente, às 10.00. A partir dessa hora, têm início vários workshops, pensados especialmente para quem gosta de se aventurar em desportos de duas e quatro rodas. Ao workshop de biodanza (10.00-10.30), segue-se um que junta skate, BMX e patins em linha (11.30-12.30), e ainda outro de yoga e meditação (12.30-13.30). Entre as 10.00 e as 12.00, pode sempre subir por uma parede de escalada, ou praticar a criatividade com um workshop de arte urbana e uma sessão de pintura de skates. Ainda da parte da manhã, pode aprender a dançar afrobeats (12.00-12.30) e a treinar a sua respiração com um workshop de breathwork (11.45-12.00).

À tarde, repetem-se algumas actividades, tais como os workshops de breathwork (16.00-17.15), yoga e meditação (16.00-17.00) e de arte urbana (13.00-18.00). Esta última acontece ao mesmo tempo de uma segunda sessão de personalização de tábuas de skate. Ainda à mesma hora, pode voltar a rumar à escalada. Os workshops continuam com dança, desta vez o hip-hop (14.30-15.00) e o house (18.00-18.30). Para quem quer aprender ou aperfeiçoar as suas skills de skate, BMX e patins em linha, há uma aula entre as 14.00 e as 15.00. Para quem quiser apenas assistir, o skate park com um mini half-pipe acolhe uma demonstração, na hora seguinte. A sustentabilidade não fica de lado e, por isso, das 15.00 às 16.00 e das 18.30 às 19.30, um Repair Café instala-se para arranjar electrodomésticos ou objectos estragados.

A música soa pelo anoitecer. Ricardo Sá, vencedor do Life's Good Music Contest, concurso dedicado a descobrir artistas musicais emergentes, abre o palco às 20.00. O grupo RichFellaz actua às 21.15 e Eu.clides às 22.15. Ao longo do dia, há sessões de leitura, matraquilhos e um skate mecânico, e ainda uma área de alimentação, onde pode descansar e comer qualquer coisa.

Parque dos Poetas (Oeiras). 21 Set. 10.00-00.00. Entrada livre

Como está a vida na sua cidade? Diga-nos

+ Lisboa Connection Fest leva Tim ao Palácio Baldaya