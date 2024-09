Lisboa Connection Fest leva Tim ao Palácio Baldaya

Benfica volta a abraçar o folk, o indie e os blues para a quinta edição do Lisboa Connection Fest. No primeiro domingo de Outubro, dia 6, com um alinhamento integralmente composto por artistas portugueses. O cabeça-de-cartaz é o vocalista e baixista dos Xutos e Pontapés, Tim, que actua a solo no Palácio Baldaya a partir das 19.00.

Antes, às 16.00, toca Ivo Palitos, também conhecido por “O Cancioneiro de Alvalade”. É o primeiro a pisar o palco do Lisboa Connection Fest. Seguem-se, às 17.00, a Gringo’s Washboard Band, um grupo de músicos que reside em Lisboa mas toca o jazz tradicional de Nova Orleães. E por fim, às 18.00, é a vez de Kiko & The Blues Refugees.

Ao privilegiar a proximidade entre os músicos e os espectadores, como refere em comunicado, a organização espera a presença e união de várias gerações, artistas emergentes e consagrados, em honra de celebrar a música e partilhar experiências. Os bilhetes estão à venda por 15€.

