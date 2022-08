Este festival leva as estreias da televisão aos Cinemas NOS

Lisboa, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Vila Real, Almada, Loulé e Funchal são as cidades que vão acolher o novo TVCine Fest, um festival que celebra as estreias da televisão no grande ecrã, em exclusivo nos Cinemas NOS. Entre os destaques de programação, conta-se a antestreia do primeiro episódio da 5.ª temporada de The Handmaid's Tale, um dos regressos mais aguardados do ano. As receitas da iniciativa, que tem lugar nos dias 24 e 25 de Setembro, vão reverter a favor da Casa do Artista.

No sábado, 24, apresentam-se as estreias exclusivas de Estúdio 666, uma comédia de terror criada e protagonizada pelos Foo Fighters, e A Purga: Adeus América, o novo capítulo do franchise de culto produzido por James DeMonaco e Michael Bay. Estão ainda previstas as estreias de O Jesuíta, um filme de acção com argumento de Paul Schrader (Taxi Driver) e um elenco que inclui Tim Roth, Brian Cox e Ron Perlman; Bull, um aclamado thriller de vingança do realizador vencedor de um BAFTA Paul Andrew Williams; e a antestreia do primeiro episódio de Billy The Kid, uma nova série com toque de western moderno que se inspira no lendário cowboy americano.

Já no domingo, 25, o dia começa com a estreia em Portugal de Help, um drama protagonizado por Jodie Comer, que lhe valeu o prémio BAFTA TV de Melhor Actriz em 2022, pelo seu papel como uma enfermeira a braços com a pandemia num lar de Liverpool. Seguem-se as estreias de Mainstream, uma sátira de Gia Coppola com Andrew Garfield e Maya Hawke; e Um Diário Para Jordan, um comovente drama familiar com realização de Denzel Washington e com Michael B. Jordan no papel principal.

Elisabeth Moss é a estrela das duas últimas sessões do festival. Em Shirley, dá vida à escritora de contos de terror Shirley Jackson, num biopic de Josephine Decker (Madeline’s Madeline), que conta com produção executiva de Martin Scorsese e venceu o Prémio Especial do Júri no Sundance. Em The Handmaid’s Tale, regressa ao seu icónico papel como June Osborne, numa antestreia exclusiva que encerra o festival.

O bilhete diário, válido para todas as sessões do dia, custa 5€. A pré-venda arranca a 2 de Setembro e a programação completa está disponível para consulta no site do TVCine Fest.

Cinemas NOS (Lisboa, Porto, Aveiro, Viseu, Coimbra, Vila Real, Almada, Loulé e Funchal). 24-25 Set, horários a definir. 5€

