Este festival traz ao Castelo de São Jorge as artes tradicionais portuguesas

O Castelo de São Jorge vai assinalar as Jornadas Europeias do Património e o Dia Nacional dos Castelos com uma iniciativa especial. O Festival das Artes Tradicionais arranca a 23 de Setembro e prolonga-se até dia 9 de Outubro, com várias oficinas, um espectáculo, uma exposição e até a oportunidade de participar num treino de esgrima medieval.

A programação arranca na sexta-feira, dia 23, com as primeiras sessões da oficina de inventário de azulejos. Entre as 14.00 e as 17.00, durante todos os dias do festival, vai ser possível aprender a inventariar com a equipa de Conservação e Restauro, na Sala Ogival.

Se preferir aprender o que liga as pedras do Castelo umas às outras, também é possível. Está marcada uma oficina de argamassas, com sessões nos dias 24 e 25 de Setembro e 2 e 7 de Outubro, das 15.00 às 17.30. Mas esta não será a única proposta para pôr mãos à obra.

Nas oficinas de olaria (23, 25 e 30 Set, 7-9 Out. Sex-Dom 16.00-17.30), os participantes vão ter oportunidade de modelar em barro e criar um prato, que poderão levar para casa no final.

Estão previstas ainda oficinas de tecelagem de seda (30 Set, 1-2 Out. Sex-Dom 10.00-12.00 e 14.00-17.30) e de cestarias (2 e 9 Out. Dom 14.00-20.00), bem como um espectáculo da Associação Espada Lusitana (7-9 Out. Sex-Dom 16.30-20.30), que inclui uma exposição de armaria com demonstrações e explicações e a oportunidade de participar num treino de esgrima medieval.

Ao valor do Festival das Artes Tradicionais (3,5€), acresce o bilhete de entrada no Castelo. As marcações para cada actividade são geridas no local. Para mais informações, basta telefonar (218 800 620) ou enviar e-mail (servicoeducativo@castelodesaojorge.pt).

Castelo de São Jorge. 23 Set-9 Out. 3,5€ (festival) + 5€-10€ (entrada no castelo).

+ Oeiras recebe evento dedicado às arte e ofícios portugueses

+ Há um espaço de manobra para a arte na Calçada de Santo André