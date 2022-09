Oeiras recebe evento dedicado às arte e ofícios portugueses

Vários espaços da cidade de Oeiras recebem a primeira edição da Bienal Artes e Ofícios | Novo Design, um evento que pretende promover e divulgar o saber-fazer tradicional de várias regiões do país, mas também os novos criativos que adaptam velhas técnicas às exigências do século XXI. Para isso, o programa inclui uma mostra de ofícios, curtas-metragens, workshops e masterclasses, bem como uma conferência alusiva ao tema. A entrada é gratuita numa parte dos eventos, mas algumas actividades requerem inscrição prévia.

© PEPE BRIX Marina Mendonça Cerâmica

A organização está a cargo da Spira, empresa especializada em projectos de revitalização patrimonial que se rodeou de outras duas entidades para assumir a curadoria do evento. Mostra, conferência e curtas-metragens têm o dedo da Passa ao Futuro, associação sem fins lucrativos dedicada à preservação do património imaterial e da herança cultural dos artesãos e artífices portugueses. As masterclasses são responsabilidade da Portugal Manual, conhecida rede de promoção de novos artesãos e artistas portugueses.

No centro da programação da bienal está a mostra de marcas, autores e artesãos com mais de 30 expositores, no Mercado Municipal de Oeiras. Os têxteis, a cerâmica e o vidro e a cestaria são as áreas mais representadas nesta feira. Outros makers dedicam-se a trabalhar o metal, a madeira e o couro. Todos terão as suas peças à venda, num mercado que funcionará de quinta-feira a sábado, das 11.00 às 19.00, e domingo, das 11.00 às 18.00. GUR, Oficina de Tecelagem de Mértola, Hidráulicos de Estremoz, Vicara, Toino Abel e António Handmade Story são alguns dos projectos a marcar presença. A entrada é gratuita.

© DR Mal Barbado

Muitos dos participantes estarão também a conduzir os workshops, a acontecer no mesmo mercado. Bordado de Arraiolos, cestaria, tecelagem, olaria e estampagem são alguns dos ofícios no plano curricular dos quatro dias de aulas. A participação é gratuita em alguns workshops (noutros, o preço pode ir até aos 50€) e requer inscrição através do e-mail bienalarteseoficios@spira.pt. Enquanto isso, no Centro Cultural Palácio do Egipto, decorrem quatro masterclasses – “Guia para pequenos empreendedores”, “Como vender os meus produtos?”, “Estratégias de desenvolvimento de marca para redes sociais” e “Fotografia de produto com smartphone”. O preço é de 20€ por participante.

Nos dias 20 e 21 de Setembro, uma conferência internacional leva o debate em torno de ofícios e produção artística até ao Auditório Municipal Eunice Muñoz. Dividida em quatro painéis e com o título Artes & Ofícios no século XXI – Estratégias para o Agora, reúne em Oeiras especialistas portugueses, mas também dos Estados Unidos, Suíça, Alemanha, Itália e França. O acesso é gratuito para estudantes e artesãos. Para o restante público, a entrada é de 15€, com 10€ convertidos num voucher para compras na mostra.

© DR Vicara

No Centro Cultural Palácio do Egipto, são exibidas as curta-metragens resultantes de uma open call lançada a nível português e europeu. Vão estar divididas em quatro temas – artesãos singulares, educação, colaborações e marcas e fabricantes. A entrada é livre, entre as 11.00 e as 19.00. Depois da bienal, as curtas regressam e podem ser vistas no mesmo local até 22 de Outubro. Bienal Artes e Ofícios | Novo Design insere-se na Temporada Cruzada Portugal-França 2022.

Vários locais em Oeiras. De 20 a 25 de Setembro. Horários, preços e outras informações no site da bienal.

