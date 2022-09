Miss Drag Lisboa: nova eleição marcada para 17 de Setembro

A quinta edição do concurso que elege a rainha entre as rainhas já tem data. As oito candidatas sobem ao palco do Estúdio Time Out e ainda há bilhetes.

Já vai na quinta edição e é o concurso que elege a melhor drag queen da cidade. O Miss Drag Lisboa acontece no dia 17 de Setembro, às 22.30, no Estúdio Time Out. Na corrida estarão oito candidatas a rainha da cidade – Art Drag, Miss Velvet, Fortuna Beige, Keyla Brasil, Tandy 3000, Felicia Hunter, Vylla The Queen e Wilda Light.

A decisão estará nas mãos de um júri que, pela primeira vez, é constituído apenas por drag queens e todas elas portuguesas. Entre elas estão as eleitas de 2017 e 2018: Sylvia Koonz e Lola Herself, respectivamente. Já a apresentação fica a cargo de Miss Moço, drag queen luso-canadiana (além de criadora do próprio concurso em Portugal), que passou recentemente pela terceira temporada do programa Canada's Drag Race.

Do evento pode esperar-se uma noite de espectáculo, semelhante às clássicas eleições de misses, mas com desenhadas doses de exuberância. Depois de dois desfiles e uma prova de talento, o júri selecciona as finalistas. Estas, por sua vez, terão de conquistar a coroa numa batalha de lipsync. Isto sem contar com as performances de Suprema Prosperity, Miss Drag Lisboa 2021, da finalista Circe, e ainda de Cher No-Billz e da jurada Belle Dommage.

A grande notícia para a vencedora deste ano é que o prémio duplicou em relação à edição de 2021. São 600€ atribuídos pela Lisboa Pride, agência da Remax vocacionada para a comunidade LGBTQI+. Há mais novidades: pela primeira vez haverá prémios para o segundo e terceiro lugares (200€ e 100€, respectivamente), patrocinados pela discoteca Posh, que também recebe a after party.

Estúdio Time Out. Avenida 24 de Julho, 49. Sáb 17, 22.30. Bilhetes: 15€ (plateia em pé)

