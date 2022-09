Mais um clássico do Cais do Sodré: Copenhagen reabre a 9 de Setembro

O Copenhagen, no Cais do Sodré, tem reabertura marcada para 9 de Setembro. Depois de ter estado de portas fechadas durante quase dois anos e meio – primeiro, por conta da pandemia, depois, devido a obras de remodelação –, o bar reabre com nova decoração, uma carta de cocktails de autor e noites dedicadas ao hip-hop, o estilo musical que, nos últimos anos, o diferenciou do restantes espaços nocturnos da rua cor-de-rosa e arredores.

A partir de dia 9 de Setembro, as noites animadas por DJs, residentes e convidados, estão de volta. De acordo com Ana Martinez, representante do bar, o interior foi completamente remodelado, com um balcão mais pequeno e sofás (no piso inferior) que tornam a passagem pelo Copenhagen mais confortável e não necessariamente dançante. Também o piso de cima surge com uma nova cara.

No bar, os cocktails ganharam terreno. As receitas de autor e a abertura de portas bem mais cedo do que o habitual – às 17.00 – deixam antever uma nova alternativa para quem quer passar o final de tarde no Cais do Sodré, ainda sem os excessos próprios da noite. Seleccionar a clientela é outro dos objectivos das alterações, nomeadamente apontar a mira a um público mais velho.

Na música é que ninguém mexe. O hip-hop e o r&b tornaram-se as bandeiras do histórico Copenhagen, aquando a reabertura de 2014, e assim se vão manter. A mesma responsável fala em noites esporádicas dedicadas à música electrónica, uma experiência que se junta ao novo horário de abertura. Na mesa de mistura, programada por Cláudio Lopes Pinto, vão cruzar-se DJs residentes e alguns nomes convidados, sobretudo nas noites de quinta a sábado.

As obras no Copenhagen, bar originalmente inaugurado ainda na década de 70, arrancaram em Agosto do ano passado, razão pela qual o bar não reabriu em Outubro, como a generalidade dos espaços nocturnos de Lisboa. Este é apenas um dos vários clássicos do Cais do Sodré que se tem feito esperar. Também encerrada desde Março de 2020, também a Pensão Amor reabriu em Junho deste ano. O Viking continua fechado para obras, enquanto o trio Jamaica, Tóquio e Europa deve reabrir no renovado Cais do Gás ainda este ano.

Rua de São Paulo, 8-10 (Cais do Sodré). Seg-Dom 17.00-06.00

