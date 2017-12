Este fim-de-semana há Festival do Hambúrguer na FIL

Depois das francesinhas, os hambúrgueres. É já nesta quinta-feira que arranca o Festival Hambúrguer – Edição Especial de Natal na FIL. Até domingo, dia 17, poderá assim experimentar todos os hambúrgueres que possa imaginar – este da foto é só um exemplo.

A entrada é gratuita e o preço de cada hambúrguer rondará os seis euros, este é pelo menos o preço do “Hambúrguer do Festival”, um exemplar especial que cada casa preparará para o evento. Entre os espaços presentes estará, por exemplo, a hamburgueria portuense Tasquinha do Caco.

Carne de porco ou de vaca, frango, alheira ou salmão. Tofu ou curgete. Pão clássico ou bolo do caco. Durante quatro dias poderá provar dezenas de hambúrgueres.

A ideia do festival é dar-lhe a conhecer algumas das novidades para o próximo ano. É provável que prove um hambúrguer que ainda não encontra em lado nenhum, pelo menos por agora.

A aposta da organização nas novidades é tal que haverá até o prémio para a melhor novidade, que é como quem diz para o melhor novo hambúrguer. As criações vão ser apresentadas na sexta-feira às 18.00.

O Festival Hambúrguer acontece em simultâneo com a Natalis e a Diverlândia.

