Lisboa vai ter um brunch da ressaca no primeiro dia do ano

Não é por acaso que o dia 1 de Janeiro já foi apelidado por muitos como o dia oficial da ressaca. Parece óbvio, não é? Depois de grandes festejos e, provavelmente, muitos excessos, vem a dita cuja. A pensar nisso, o hotel Evolution, no Saldanha, anunciou que no primeiro dia do ano vai servir o “brunch da ressaca”, com canja e mezinhas.

Uma dor de cabeça, uma má disposição ou só um ataque enorme de preguiça. Se estes são alguns dos sintomas que costuma ter no arrancar do ano, então a proposta do Evolution é para si. Afinal, tem de se alimentar (e hidratar, já agora) para recuperar da festa.

Neste brunch, encontrará tudo aquilo que habitualmente encontra numa refeição do género, mas sendo este especializado em ressaca há mais para provar. Prove os ovos, as salsichas, o bacon ou as panquecas, mas guarde espaço para a canjinha, que tanto ajuda nestas situações.

O hotel vai ter ainda disponível um Kit Terapia Milagrosa com águas com gás, compressas, medicamentos para a ressaca não sujeitos a receita médica para e mezinhas. Quais as mezinhas não sabemos, mas se quer descobrir, não perca a oportunidade e marque já mesa.

O brunch da ressaca está disponível entre o 12.00 e as 15.00 e tem o valor de 25€ por pessoa.

