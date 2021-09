Este fim-de-semana, junte-se ao fado no Palácio Baldaya

Este ano, será o Palácio Baldaya o palco de Junta-te ao Fado, uma iniciativa da Junta de Freguesia de Benfica nascida em 2011 para promover o fado junto da população, através de reconhecidos intérpretes da nossa praça. A 9.ª edição chegou a estar marcada para Novembro do ano passado, mas foi cancelada. Vai finalmente acontecer neste fim-de-semana, a 11 e 12 de Setembro.

Poderá ouvir quatro vozes do fado no palácio da Estrada de Benfica. A primeira a subir ao palco, pelas 16.00 de sábado, é Matilde Cid, que lançou em 2019 Puro, o seu primeiro álbum, com a chancela Museu do Fado Discos. Mais ao final da tarde, pelas 19.00, canta a fadista Sara Correia, que no seu último trabalho, Do Coração (2020), empresta a voz a temas compostos e escritos por nomes como Luísa Sobral, António Zambujo ou Carolina Deslandes.

No dia seguinte, às 16.00, os holofotes viram-se para o veterano José da Câmara, artista com mais de 30 anos de carreira e uma extensa discografia que tem como último registo Estrelas-Guia (2019), recheado de fado tradicional. O Junta-te ao Fado encerra com Gisela João (19.00), que leva consigo temas fresquinhos de Aurora (2021), onde se estreia a cantar as suas próprias composições, entre o fado e a música electrónica.

A entrada é livre, mediante reserva através do e-mail bilheteiraonline@jf-benfica.pt, uma forma de controlar o limite máximo de lotação do recinto.

Palácio Baldaya. Estrada de Benfica 701A. Sáb-Dom 16.00 e 19.00. Grátis.

