TRANSarau, Fado Bicha e André Tecedeiro no Festival de Poesia de Lisboa

A sexta edição do Festival de Poesia de Lisboa arranca, virtualmente, no domingo, dia 12 de Setembro. Em 2021 o evento abre espaço a poetas trans.

A sexta edição do Festival de Poesia de Lisboa (FPL) tem início, virtualmente, no próximo domingo, dia 12, e prolonga-se até ao dia 18 sob o tema "Terra: uma poética de nós", que coloca em cena os discursos sobre o género e dá espaço para que poetas trans contem as suas próprias narrativas.

Uma das principais atracções acontece ao terceiro dia de festival, com o espectáculo de TRANSarau, que junta as apresentações dos próprios poetas a dois convidados especiais: André Tecedeiro e Fado Bicha. O momento é transmitido nos canais de Facebook e Youtube do Festival de Poesia de Lisboa ou do Museu da Língua Portuguesa.

"Actuar na empregabilidade de poetas e artistas trans, lésbicas, gays e bissexuais tem sido importante para o FPL, pois entendemos que apenas a visibilidade não fortalece as condições dignas para que esses artistas possam viver e continuar a produzir. A acrescentar, o potencial artístico e pedagógico de acções como TRANSarau dá-se principalmente por conta da sensibilização de pessoas cisgénero heterossexuais e da representatividade para o público LGBT, o que contribui directamente para o combate a LGBTfobia e a promoção do respeito e da igualdade”, explica João Innecco, curador do Festival.

Inneco acrescenta que, além do TRANSarau e de André Tecedeiro, estarão presentes outros artistas trans. "É o caso da artista Hilda de Paulo, que estará ao lado do poeta Ramon Nunes Mello e do pesquisador Nuno Pinto, na mesa "Balada de Gisberta", em homenagem à Gisberta Salce, travesti assassinada no Porto há 15 anos, facto trágico que impulsionou o nascimento da primeira marcha do orgulho do Porto”, diz. A moderadora desta mesa será Daniela Filipe Bento, membro da direção da Associação ILGA Portugal, que combate a discriminação LGBT em Portugal.

