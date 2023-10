Este fim-de-semana, perto de 100 artistas abrem os ateliers ao público

Perto de 100 criadores de mais de 20 nacionalidades abrem os seus espaços de trabalho ao público nos dias 13, 14 e 15 de Outubro. Desde o bairro da Encarnação até Belém, passando por Xabregas, Carnide, Picheleira, Baixa, Estrela ou Arroios, na 14.ª edição da Abertura de Ateliês de Artistas volta a ser possível conhecer o contexto e as obras de criadores nas áreas da pintura, escultura, desenho, vídeo-arte, joalharia ou instalação.

Um dos grandes propósitos da iniciativa, organizada desde 2010 pela Associação Castelo D’If (que se inspirou numa acção semelhante criada na Marselha de 1999), é colocar em diálogo os artistas e o público, sejam visitantes ocasionais, turistas ou coleccionadores. Assim, o espaço que “quotidianamente é reservado para uma criação mais ou menos solitária”, nas palavras de Hilda Frias, presidente da associação, torna-se num lugar de partilha, mas também de acontecimentos inabituais, como visitas guiadas, conversas, palestras ou performances especialmente concebidas para estes três dias. Cabe aos artistas, em simultâneo, o papel de curadores, ao escolherem os “critérios expositivos e de divulgação do seu próprio trabalho”.

Da lista de espaços a visitar fazem parte, por exemplo, o Atelier Artéria (pintura, desenho, escultura, instalação, fotografia e vídeo), a Oficina Impossível (pintura, desenho, fotografia e vídeo), o espaço Icon (desenho científico, gravura e eco-prints), o Hangar CIA (com o Atelier Contencioso e as edições Pierre von Kleist) ou a Sociedade Nacional de Belas-Artes, onde se pode levantar um mapa com as localizações e horários dos ateliers. Quase todos os espaços estão abertos ao público de sexta-feira a domingo, mas existem algumas excepções, todas elas especificadas no mapa do evento. A entrada é livre e não exige marcação.

Vários locais. Sex-Dom 15.00-20.00. Entrada livre

+ Exposições em Lisboa para visitar este fim-de-semana

+ Leia, grátis, a edição digital da Time Out Portugal