Este Halloween há Verdi para as crianças em Almada

Teresa Gafeira volta a apresentar a vida e a ópera de Verdi aos mais novos, no espectáculo Verdi que te quero Verdi, que estreou pela primeira vez em 2011. A produção é da Companhia de Teatro de Almada, que convida pais e filhos a juntarem-se, no Teatro Municipal Joaquim Benite, às 16.00 de sábado, 31, para uma tarde de Halloween diferente. A peça repete no domingo, 1 de Novembro, às 11.00 e às 16.00.

Com marionetas que cantam e actores que dançam e cozinham, este espectáculo para a infância é sobre Verdi, mas não só. Também é sobre o poder do amor: o de Violeta, a heroína de La Traviata, que deixa para trás uma vida de excessos em nome do amor por Alfredo; o de uma escrava etíope com um general egípcio, contado numa viagem ao Egípcio, em Aïda; e o de quatro cozinheiros de um restaurante italiano, que trabalham enquanto ouvem algumas das mais belas árias de Verdi, como Il Trovatore.

O bilhete, já disponível na BOL, tem um custo único de 10€, mas há descontos para menores de 25 e maiores de 65 na bilheteira do Teatro Municipal Joaquim Benite.

Teatro Municipal Joaquim Benite. Av. Prof. Egas Moniz (Almada). Sáb 16.00 e Dom 11.00 e 16.00. Para maiores de três anos.

