Este Natal, a avó não trabalha mas serve um jantar de pasta

A 17 de Dezembro, Alessandra Lauria e A Avó Veio Trabalhar organizam um jantar de beneficiência em que o prato principal é pasta. Vão cruzar-se influências da cozinha italiana e portuguesa e ainda há um mercadinho de Natal. Todo o dinheiro reverterá para o projecto de empreendedorismo social.

Alessandra Lauria, siciliana de coração e artesã de pasta, chegou a Lisboa no ano passado para ajudar a lançar um restaurante. Passado pouco tempo, ficou conhecida como a rainha da pasta, tal era a qualidade da matéria-prima que criava. Mas pelo caminho conheceu Susana António, designer e uma das fundadoras de A Avó Veio Trabalhar, um projecto de empreendedorismo social para pessoas com mais de 60 anos.

Desse contacto surgiu a ideia de organizar um evento de Natal, que ganhou forma num jantar em que a pasta será o elemento central, numa fusão entre a cozinha italiana e portuguesa. No próximo dia 17, terça-feira, as avós vão servir um jantar de pasta feita de raiz. Alessandra, ou The Pasta Queen, tem ensinado estas mulheres a fazer pasta fresca, e no dia do jantar os seus cozinhados serão postos à prova.

A partir das 18.00, na sede de A Avó Veio Trabalhar, no Largo Mendonça e Costa, será servida uma bebida de boas-vindas, à qual se seguirá o menu noite dentro. Primeiro chegar-lhe-ão ao prato diferentes crostinis, um de picles de beterraba com paté de cavala, de pesto de funcho com parmesão, laranja e azeitonas balsâmicas e outro de grelos com malagueta, alho, anchovas e nozes. Nos principais as avós vão trazer-lhe à mesa, sob a batuta de Alessandra, uma sopa de abóbora com cogumelos grelhados e uma infusão de ervas, um arco-íris de gnocchi com manteiga castanha e fondue de sálvia e, para finalizar, um bolo de castanha e maçã com canela, servido com creme mascarpone por cima.

O menu tem um custo de 45€ por pessoa (os bilhetes têm de ser comprados previamente neste site) e inclui também um saco de oferta. Além do jantar, haverá um mercado de Natal com produtos criados pelas avós. Todas as receitas deste evento serão destinadas ao projecto de a Avó Veio Trabalhar.

Largo Mendonça e Costa, 10 (Arroios). 17 Dez, 18.00-22.00, 45€.

