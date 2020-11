Este Natal, a Coolture Tours bate-lhe à porta com São Nicolau

O Natal é quando o Homem quiser, e a Coolture Tours quer que seja já a partir de 15 de Novembro. A empresa que desde 2017 dá vida à História de Portugal com visitas encenadas a museus e monumentos, este ano decidiu levar o São Nicolau à sua porta. Mas não só: o velhinho de barbas brancas vai também visitar escolas, reunir num jardim ao ar livre, com toda a segurança, ou marcar encontro online, através do Zoom. Os participantes podem ter a partir de 3 anos.

Depois de agendar a visita, o São Nicolau mete-se numa máquina do tempo e vem parar ao século XXI de viseira. Por enquanto tem como destino a área da Grande Lisboa – Sintra, Cascais e Almada incluídos. Ao longo de hora, conta “Uma história de Natal em Portugal” e ainda lhe junta umas surpresas para crianças e adultos com espírito natalício. Desenhar um postal é uma delas.

Reza a história que foi o rei-consorte de Portugal D. Fernando II, que mandou construir o Palácio da Pena, o responsável por introduzir as tradições da árvore de Natal, da missa do galo e do presépio em Portugal. Trouxe o pinheiro do Parque da Pena e em 1839 fez uma gravura do primeiro “postal de Boas Festas” em português. Não contamos mais nada: o resto fica para o São Nicolau da Coolture Tours.

Reservas: info@coolturetours.com | www.coolturetours.com . Seg a Dom.+3

+ Livros de Natal que o vão deixar com vontade de antecipar a consoada