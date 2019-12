Este Natal, a hora de ponta no Metro vai ser um espectáculo

Manter o espírito natalício na confusão da hora de ponta? O Metro de Lisboa acredita que é possível. Para isso, organizou um programa de Natal para animar algumas das principais estações da sua rede. Entre os dias 9 e 20 de Dezembro, o cartaz oferece 12 concertos e espectáculos de dança, sempre entre as 14.00 e as 20.00, divididos pelas estações da Alameda, Cais do Sodré, Jardim Zoológico, Marquês de Pombal e São Sebastião.

Todos os espectáculos são gratuitos e a programação arranca já na próxima segunda-feira, dia 9, com o Coro da Casa Pessoal do IEFP, que pelas 18.00 se apresenta na estação de São Sebastião para embalar a sua viagem de regresso a casa com jingles de Natal e boa-vontade para tolerar apertões. O cartaz completo pode ser consultado no site do Metropolitano de Lisboa e inclui ainda a Companhia de Dança da Comunidade, o Duo Voz e Piano da Banda Sinfónica da PSP, a Banda do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, o Quorum Ballet, o Lisbon Community Choir, o Coro da PT, o Coro Staccato e o Grupo Coral do Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores do Metropolitano de Lisboa.

