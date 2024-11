Este Natal, pode deixar os miúdos no São Jorge e ir tratar dos presentes

Quem tem crianças em casa, já sabe como é: chega Dezembro e, em vez de paz e amor, instala-se o stress para arranjar forma de comprar todos os presentes (muitos precisamente para os miúdos – quer ainda acreditem ou não no Pai Natal). A Freguesia de Santo António quer dar uma ajuda e lançou uma iniciativa inédita: durante dois fins-de-semana, acolhe os mais novos no Cinema São Jorge para os pais poderem ir fazer as suas compras de Natal à-vontade.

Monstros e Companhia, Uma Vida de Insecto (a 14 e 15 de Dezembro, respectivamente), Aladdin e Toy Story (a 21 e 22) compõem o cartaz que tem tudo para agradar as criancinhas. A iniciativa, que inclui ainda actividades relacionadas com o filme exibido com a ajuda de monitores credenciados, para dar ainda mais tempo para as compras, cai que nem ginjas numa época em que os adultos não sabem para onde se virar. "Estamos atentos ao que se passa e às conversas a nossa volta. Percebemos que isto é um problema geral", diz o presidente da Freguesia de Santo António, Vasco Morgado, em comunicado de imprensa. “Todos nós já nos deparámos com este problema que é não poder ir com as crianças comprar as prendas para elas. E assim criámos esta actividade”, continua.



A actividade decorre das 10.00 às 13.00 e a entrada é gratuita – mas tem de levantar os bilhetes antecipadamente na sede ou num polo da freguesia.



Cinema São Jorge, Avenida da Liberdade 175. Sáb e Dom, 14, 15, 21 e 22 de Dez, 10.00-13.00. Grátis

