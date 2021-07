Este novo drinking game português promete baralhar-nos o Verão

O jogo de cartas ‘I've got 99 problems but being sober ain't one’, concebido pela criadora de conteúdos Sara Vicario, já esteve esgotado mais de três vezes.

99 Plus One

É formada em Ciências Farmacêuticas e Gestão de Marketing, mas foi na criação de conteúdos que encontrou a sua paixão. Depois de fazer sucesso no Youtube, seguiu-se o Instagram e o universo dos podcasts, com o Valium. Agora, Sara Vicario apresenta a 99 Plus One, uma marca de jogos de cartas. O primeiro, um drinking game, já esgotou mais de três vezes desde o lançamento, em Junho.

Chama-se I've got 99 problems but being sober ain't one (“Eu tenho 99 problemas, mas estar sóbrio não é um deles”, em tradução livre). Pensado para um mínimo de três jogadores, o drinking game (16,95€) é composto por 99 cartas, mais uma explicativa. Inclui ainda uma playlist, porque não há festa sem música, e QR codes dinâmicos, para ajudar nos desafios de “Eu nunca” e “Preferias”.

Como todos os drinking games, a premissa é simples: o castigo ou o prémio é o consumo de uma bebida alcoólica. Não interessa se se joga com baralhos, dados, papel e caneta ou tudo misturado. Neste caso, Sara criou 13 categorias de cartas, incluindo “Desafio” (com adivinhas, mas não só), “Bebe Se” (há uma afirmação e as pessoas a quem ela se aplicar têm de beber) ou “Confessionário” (quem não quiser responder à pergunta, terá de beber), que determinam quem leva o copo à boca.

“Com a pandemia perdemos aquilo que mais se deve valorizar na vida: as relações com as pessoas que nos rodeiam. E foi assim que surgiu a 99 Plus One – uma marca de jogos para conectar e aproximar conhecidos, amigos, família e, quem sabe, até desconhecidos”, conta Sara Vicario, que já está a pensar em lançar mais jogos de cartas. Se esgotarem em três minutos como tem acontecido nas últimas semanas, o sucesso está garantido.

“O feedback e receptividade estão a ser espetaculares. Nunca imaginámos que, após três semanas de lançamento, continuasse a esgotar centenas de unidades em quatro ou cinco minutos. Temos trabalhado exaustivamente para ter, pelo menos, dois grandes restocks semanais às quartas-feiras e aos domingos”, revela Sara, que já está a trabalhar nos próximos lançamentos. “Haverá para uma grande variedade de idades e ocasiões e não nos queremos ficar pelos drinking games.”

Para não perder pitada, poderá seguir as redes sociais da 99 Plus One, onde Sara tem promovido o drinking game através de caças ao tesouro, divulgadas no TikTok (@9.plus.one), e de kits de festa (24,95€), na página de Instagram da marca.

