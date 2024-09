Este passeio único vai das alturas ao subterrâneo de Lisboa (e é grátis)

Se é fã do património e de boas vistas, há um passeio em Lisboa que não vai querer perder. No âmbito das Jornadas Europeias do Património, vai ser realizado esta sexta-feira, 20 de Setembro, um percurso panorâmico na zona superior do vale de Alcântara.

O ponto de partida é o Aqueduto das Águas Livres que, construído no século XVIII e hoje monumento nacional. A travessia inclui a passagem por parte de uma galeria subterrânea na mesma área. Depois, a visita prossegue em direcção ao Amoreiras 360º Panoramic View. Instalado a 174 metros acima do nível do mar, apresenta-se como o miradouro mais alto de Lisboa. O programa termina no terraço do Reservatório da Mãe d’Água das Amoreiras, para uma melhor compreensão do desenvolvimento urbano da cidade através da perspectiva dos circuitos e da história da água.

O passeio é gratuito, mas a marcação prévia é obrigatória. O percurso será feito com um grupo de 30 pessoas no máximo. A duração esperada é de 120 minutos e terá início às 16.00.

Amoreiras, Lisboa. 20 Set. 16.00. Entrada livre

