Vinhos e petiscos à beira Tejo durante três dias, em Almada

O Trafaria com Prova, em Almada, acontece nos dias 27, 28 e 29 de Setembro. O evento de entrada livre, com lugar no Passeio Ribeirinho da Trafaria, inclui provas de vinhos comentadas, visitas guiadas, passeios de bicicleta, música, animações infantis e jogos tradicionais.

Com vista para o rio Tejo, os visitantes terão oportunidade de degustar vinhos de vários produtores nacionais, saborear petiscos dos restaurantes locais e deliciar-se com doces de diversas pastelarias de Almada.

Sábado, 28, e domingo, 29, serão marcados por provas de vinho comentadas gratuitas, mediante inscrição, e visitas guiadas ao centro histórico da Trafaria. Haverá ainda lugar para muita música e diversão para todas as idades, celebrando a gastronomia local, vinhos de excelência e uma vista única sobre o Tejo.

Tanto na sexta como no sábado o evento começa por volta das 17.00 e termina pelas 22.00. Apenas difere no domingo, com o início às 15.00 e o encerramento às 20.00.

Mesmo sendo de entrada livre, a prova de vinhos implica a aquisição de um copo especial por 5€.

Passeio Ribeirinho da Trafaria (Almada). 27-29 Set, Sex-Sab 17.00-22.00, Dom 15.00-20.00. Entrada livre

