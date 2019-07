Este presunto em Campo de Ourique é Genuíno

Cortar uma pata de presunto e encher um prato com fatias perfeitas não é tarefa fácil. Na nova casa de Campo de Ourique dedicada única e exclusivamente ao presunto, o Genuíno, mostra-se como se faz em tábuas compostas, embora o foco seja vendê-las embaladas a vácuo.

“Isto não é um restaurante. É uma loja de presuntos”, esclarece logo Frederico Collares Pereira, o responsável, lembrando que nuestros hermanos têm lojas destas a cada esquina. Para este espaço, fez uma selecção de presuntos de diferentes países, todos com certificação de origem. No total tem seis presuntos diferentes, e duas paletas (a mão, mais pequena que as patas, mais fibrosas). De Portugal vem da Casa de Porco Preto de Barrancos, de Espanha da famosa casa Cinco Jotas e do Señorio de Montanera 100% bolota, de França têm o presunto Bayonne e de Itália o presunto de Parma, estes dois últimos menos intensos. São todos distintos mas Frederico diz que é difícil escolher o melhor – “é como o vinho, há quem goste mais de branco, tinto e depois há as referências incontornáveis de sempre”.

Fotografia: Inês Félix

Pode pedir meia tábua (com preços a partir de 7,50€, para o presunto Bayonne, até aos 13,50€, o Cinco Jotas) ou uma tábua inteira (entre os 12,50€ e os 19,50€) para comer num dos bancos altos da loja ou na esplanada estilo parisiense, num formato after work com um copo de vinho ou cerveja artesanal, mas o foco é a venda para fora.

“Em Portugal, as pessoas adoram presunto. Mas acham muito caro, não compram uma pata porque não sabem fatiar. E depois se efectivamente comprarem um inteiro, nunca mais acaba”, explica Frederico. Portanto aqui fatiam à mão e embalam a vácuo de seguida, indo direitinhos para uma montra composta todos os dias.

Na loja, têm também baguetes de presunto (4,90€) ou os cones de trocitos com picos, umas tostas. “O presunto tem de ficar limpinho até ao osso. No fim tira-se as aparas, quando já não dá para cortar mais fatias. São óptimas, quando mais junto ao osso melhor”, diz.

Em breve será possível encomendar através do site e agendar a entrega em casa e também encontrar o presunto Genuíno em restaurantes, quando começarem a fazer distribuição.

Rua Silva Carvalho, 52C (Campo de Ourique). 21 132 9769. Seg-Sex 12.00-00.00, Sáb 10.00-00.00.

+ Os melhores sítios para comer tábuas de queijos e enchidos em Lisboa