Este programa grátis quer pôr-nos a Mexer Contra o Cancro

A Liga Portuguesa Contra o Cancro vai promover um evento para toda a família no Complexo Desportivo do Jamor.

Alertar e mobilizar a população para a importância de um estilo de vida activo na prevenção e combate ao cancro. É este o objectivo da iniciativa Mexer Contra o Cancro, que se vai realizar no Complexo Desportivo do Jamor, no próximo dia 20 de Abril, entre as 09.00 e as 18.00. O programa é gratuito e inclui aulas de fitness, artes marciais, jogos tradicionais e tiro ao arco, entre outras actividades.

É possível consultar a agenda completa online, mas destacamos desde já os jogos de basebol (das 09.00 às 12.45) e de futebol de 7 (das 13.30 às 16.45) no campo, bem como as aulas que vão estar a decorrer nas zonas de relvado durante todo o dia: body balance, yoga, chi kung, jiu jitsu, pilates, total workout, taekwondo, fit box, crossfit e dança, inclusive danças latinas. Já no parque infantil, vão realizar-se jogos tradicionais. Os mais novos são ainda desafiados a levar as suas bicicletas para percorrer os trilhos do parque ou a divertirem-se nos insufláveis.

“O cancro é responsável por mais de 28 mil óbitos anuais em Portugal, representando 23% de todas as mortes em 2020, de acordo com dados divulgados pelo Registo Oncológico Nacional”, lê-se em comunicado da Liga Portuguesa Contra o Cancro, que promove esta iniciativa com o apoio do Complexo Desportivo do Jamor, da Câmara Municipal de Oeiras e de muitas outras personalidades e entidades, como a Faculdade de Motricidade Humana, Ginásio Clube Português e a Fundação do Futebol.

Complexo Desportivo do Jamor. 20 Abr, Sáb 09.00-18.00. Entrada livre

