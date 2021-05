Este restaurante saudável é para toda a família e quer ter pista de dança

O Eat, Pray, Love acabou de ganhar casa no Cais do Sodré e traz consigo um menu saudável com opções de brunch, almoço e jantar. A inauguração do espaço é esta quinta-feira, 13 de Maio, a partir das 19.00 e conta com DJ set.

O Eat, Pray, Love é o novo morador do número 27 da Travessa do Carvalho, no Cais do Sodré. Serve “comida flexível”, ou seja, pratos maioritariamente vegetarianos, mas também garantem opções para agradar ao avô mais tradicional ou à tia alérgica ao glúten. Depois de um período em soft-opening, abrem oficialmente as portas esta quinta-feira, dia 13, a partir das 19.00, com o DJ stckman.

“Sempre quis ter um restaurante saudável, mas senti que em Portugal era tudo muito extremista e não dava para ir com a família inteira”, começa por explicar Inês Eiras Antunes, uma das fundadoras do espaço. “Em Barcelona há um restaurante que é o Flax & Kale, que tem um conceito de flexitarianismo, foi lá que me inspirei", acrescenta a estudante de Business Management.

O espaço, que pertence ao grupo que detém O Bom, O Mau e o Vilão e o Le Chat, tem uma carta extensa com opções de brunch, pratos de almoço e jantar, bem como uma longa lista de vinhos. Por agora o menu é fixo, mas o objectivo é começar a mudar e respeitar os produtos da época.

Gabriell Vieira Burrata com frutos secos, tomate cherry, salada e manjericão

Durante o período de soft-opening, perceberam a popularidade dos spicy green eggs (6,50€), ovos com espargos assados e caju spicy, o Hi Pot Pad Thai (12€), pot pad thai de noodles com frutos secos, legumes, frango ou tofu, a pumpk'in (11€), abóbora assada com frutos secos, requeijão, caril verde, mel e caju ou da burrata-ta-ta (7,2€), burrata com frutos secos, tomate cherry, salada e manjericão.

A carta está ainda a ser afinada e vai ganhar novos pratos como o peixe do dia, bruschettas ou empanadas.

Gabriell Vieira Abóbora assada com frutos secos, requeijão, caril verde, mel e caju

Para quem não dispensa um grande pequeno-almoço, pode optar pelo menu de brunch (16,50€) que inclui ovos escalfados com molho de curcuma em pão de fermentação lenta, salada de abacate, tomate e cebolinho e escolha entre panquecas de espelta com mel, agave, manteiga de amendoim ou coulis de frutos vermelhos ou açaí com flores campestres, granola, morangos, mirtilos, framboesas, manga e hortelã.

Além de funcionar como restaurante, o Eat, Pray, Love quer também ser o sítio certo para dar um pezinho de dança (quando as restrições sanitárias o permitirem, claro está). Para isso, tem já uma bola de espelhos pendurada num canto, preparado para um dia tirar as mesas e incluir uma pista.

Para já, o restaurante está a planear eventos como aulas de yoga, palestras e cursos de cozinha. O primeiro já está marcado para dia 5 de Junho e trata-se de uma aula de yoga ao ar livre que termina com um brunch.

Gabriell Vieira Sala com bola de espelhos

Por agora, o restaurante ainda não tem opções de take-away nem delivery, mas está já a planear a entrada nas plataformas do costume.

Travessa do Carvalho 27-29 (Cais do Sodré). Qua-Dom 10.30-22.30. 21 248 0548.

