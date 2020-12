Este restaurante VIRA frangos nas Amoreiras

Frango vai bem em qualquer altura – serve Verão e Inverno, safa jantares de última hora, é um take-away seguro. Mas tem de ser bom e não só uma solução de recurso. Albano Homem de Melo, João Noronha Lopes e Paulo Lameiras Martins meteram-se a estudar o bicho há um par de anos para agora abrir o VIRA, um restaurante especializado em frango, que o grelha já desossado. Fica nas Amoreiras e tem entregas ao domicílio, as palavrinhas mágicas dos tempos que correm.

“A nossa ideia é internacionalizar a comida portuguesa, fazer cadeias de restauração de comida portuguesa e transpô-la para mercados maiores”, começa por explicar Albano Homem de Melo, um dos fundadores do H3, sociedade da qual saiu entretanto. “Os três adoramos frango assado e começámos a pensar como o fazer para uma cadeia. Não podia ser em grelhas enormes a carvão, com fumo. Tínhamos de o fazer sem grandes grelhas e de uma maneira que fosse fácil comer”, diz.

DR/VIRA Azeite e ervas

Por isso chegaram a este formato. Usam as coxas e pernas do frango, sempre português, e desossam antes de ir para a grelha, para ser possível comer no restaurante, no trabalho, num concerto ou a caminho de algum sítio sem grandes trabalheiras. É marinado, sem picantes para agradar a todos, temperado apenas com flor de sal e sem qualquer gordura adicionada.

Há seis variedades e são sempre cortadas em cubos. Entre os mais simples está o de limão com flor de sal (6,95€), com molho da casa (7,40€) ou o de azeite e ervas com picle de cebola roxa (7,40€); e há os mais sofisticados, como o de manteiga de trufa e parmesão ralado (8,25€), o de queijo e bacon gratinado (8,25€) e o mais fresco de abacate e iogurte (8,25€).

DR/VIRA Trufa e parmesão



Todas as doses chegam com um palito de madeira e incluem um acompanhamento e bebida da casa. Na versão take-away e delivery, há caixas individuais e grandes, pelo que os preços variam. E pode sempre pedir um tipo de picante para temperar a gosto – são todos caseiros, feito através da malagueta piripíri, tendo cinco opções à escolha (para take-away e entrega vão num frasco de vidro de 30ml, para poder reutilizar nos seus cozinhados à vontade).

A acompanhar a estrela da casa, há batatas “tipo leitão”, temperadas ao momento, arroz “torrado”, com cebola crocante, uma esmagada de batata doce assada com folhas frescas de espinafres (mais 0,30€), uma salada rica com abacate, rabanete, tomate, espinafres frescos e mistura de alfaces com vinagreta de gaspacho ou de limão (mais 0,30€), ou a criação original de churros de batata, com maionese da casa, picante ou trufa e parmesão (mais 0,30€). Estes churros são um dos elementos que não têm disponível para take-away nem entregas (através da plataforma Uber Eats). “Não viajam muito bem, tal como o frango com queijo e bacon gratinados, então só estão disponíveis no restaurante”, justifica.

DR/VIRA Batatada doce

Para completar a ementa criaram também os “entalados”, umas mini sandes de frango num pão caseiro que é um misto entre o bolo lêvedo e o brioche (1,95€), uns mini pães com chouriço, muito fininhos (0,60€), ou o coberto, que nada mais é que o couvert mas com um nome mais português – tentaram, aliás, aportuguesar tudo –, e inclui um pão rústico pronto para barrar com pasta de tremoço, manteiga dos Açores ou besuntar em azeite alentejano (1,45€).

Das sobremesas apenas a tarte de amêndoa e caramelo chega até casa (1,45€), mas no restaurante têm também as uvas geladas com raspa de lima (1,95€) ou as levezinhas, frescas, feitas com sifão, de morango, ovomaltine e baba de camelo (1,95€).

As bebidas aqui têm capítulo especial, são os beberetes, e por lá encontra uma Mosca Mula, inspirada no Moscow Mule, com sumo de lima, cerveja, ginger ale e hortelã (3,50€), uma Viracujá, com maracujá, vinho branco e ginger ale (3,50€), ou a cerveja Livra, com limão, flor de sal e piripíri (2€).

DR/VIRA O restaurante



Os planos para o VIRA são grandes. “Queremos expandir rapidamente”, admite Albano Homem de Melo. “Vamos abrir cerca de dez restaurantes no próximo ano. Em vários formatos, uns só take-away outros com lugares sentados. Vamos começar por Lisboa”, continua.

Entretanto estão perto das Amoreiras, em frente a uma loja de lingerie. “Quem sabe se um dia estaremos em Nova Iorque em frente à Victoria’s Secret”, brincam. As entregas são com a Uber Eats e têm um raio variável de três a quatro quilómetros.

Rua Silva Carvalho, 190A (Amoreiras). 93 440 0740. 12.30-15.30/18.30-22.30

