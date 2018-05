Este sábado há algodão doce e insufláveis no Areeiro

No Areeiro o Dia da Criança chega um dia mais tarde, para os miúdos poderem aproveitar à grande. Vão ser nove horas de música, pinturas, workshops, malabarismos e algum açúcar.



Se visitar o Jardim Fernando Pessa, no sábado, dia 2, para fazer uma caminhada matinal ou um passeio de bicicleta, é muito provável que acabe a saltar num trampolim ou a pôr as mãos na plasticina. Isto se levar os miúdos, pois claro. É que, neste dia, entre as 10.00 e as 19.00, o jardim é dos mais novos.



A diversão arranca com pinturas faciais, jogos tradicionais e insufláveis, que se prolongam ao longo do dia.

Às 11.00, há teatro, com as Cantigas da Carolina , e às 12.00 uma Caça ao Tesouro. Depois da pausa para o almoço, a animação volta às 15.00 com um teatro de fantoches, Três Porquinhos. É um autêntico festival infantil, onde não vai faltar o que fazer – deixe-os andar à vontade, vão ter muito por onde se cansar.

As actividades terminam com o espectáculo Alegra o Rei.