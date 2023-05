Este sábado já há sardinhas no arraial do Jardim Municipal de Oeiras

A 2ª Companhia de Guias de Oeiras volta a organizar o seu arraial anual, este sábado, no Jardim Municipal de Oeiras. A partir das 18.30, com entrada gratuita, a festa anuncia muita música, com actuações das Guias. Durante o evento, pode comprar rifas e candidatar-se a ganhar um dos prémios que a organização vai oferecer.

Arraial não é arraial sem comes e bebes, por isso há caldo verde (2.50€) para acompanhar a famosa sardinha no pão (1.50€) ou meia dúzia delas (7€), além de bifanas (3.50€), chouriço no pão (3€) e, para os apreciadores, caracóis (3€). Este ano, os vegetarianos não precisam de se preocupar porque também há um hambúrguer vegetariano na lista, a 3,50€. Se preferir optar por um menu, tem dois à disposição. O “Cada avezinha no seu galho”, a 6€, inclui um caldo verde, uma bifana ou três sardinhas, e uma bebida. Já o “Mais olhos que guias”, a 12€, é o indicado para os mais esfomeados, incluindo caracóis ou chouriço, duas bifanas ou seis sardinhas, duas bebidas e uma salada ou batatas.

A 2ª Companhia de Guias de Oeiras tem encontros no Jardim de Oeiras todos os sábados das 10.00 às 13.00. Para ficar a par de futuras iniciativas do grupo pode seguir a sua página de Instagram.

Jardim Municipal de Oeiras (Oeiras). Sáb. 18.30. Entrada livre

