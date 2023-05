Toy, Cuca Roseta, Sérgio Godinho e Carlão dão música a Oeiras

O Verão chega mais cedo para os oeirenses. Entre 1 e 18 de Junho, as Festas de Oeiras juntam street food, artesanato e ainda uma programação musical que conta com Quim Barreiros, Cuca Roseta, entre outros cabeças de cartaz.

Toy actua no Jardim Municipal de Oeiras a 14 de Junho, a partir das 22.00. Já Cuca Roseta dá um concerto no dia 12, no Taguspark, à mesma hora.

Mas a festa começa muito antes, no dia 1 de Junho, no Jardim Municipal de Oeiras. O Dia Mundial da Criança é celebrado com a actuação de Nina Toc Toc, pelas às 18.00 (todos os outros concertos estão marcados a partir das 22.00). No dia seguinte, é Dino D’Santiago que sobe ao palco. Quim Barreiros, Carlão e HMB sobem ao palco nos dias 6, 7 e 8, respectivamente. João Pedro Pais actua dia 9 e Jorge Palma dia 10. O concerto de Diogo Piçarra está marcado para dia 11 de Junho.

Outro dos palcos fica no parque Urbano de Miraflores. É lá que actuam Emanuel, no dia 3 de Junho, e os Clã, um dia depois. Ainda no Taguspark, os The Gift dão concerto a 13 de Junho.

Na recta final do programa, de 14 a 18 de Junho, a animação volta ao Jardim Municipal de Oeiras com os concertos de Ivandro (15), Sérgio Godinho (16) e de Richie Campbell (18), que encerra as Festas de Oeiras.

Vários locais (Oeiras). Entrada Livre

Texto editado por Mauro Gonçalves

