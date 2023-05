José Malhoa e Pedro Abrunhosa animam o Grande Arraial de Benfica

O Grande Arraial de Benfica volta este ano à Alameda Padre Álvaro Proença, entre os dias 22 a 25 de Junho, e já se sabe quem serão os artistas a subir ao palco. Logo no primeiro dia, 22 de Junho, quinta-feira, a festa arranca ao som de Irma e de Fernando Daniel.

Para o dia seguinte, estão previstas marchas infantis, seguidas dos concertos de Bateu Matou, de David Carreira e da banda Tributo Popular.

Sábado é dia das marchas de Paredes e da Boavista. José Malhoa e o Grupo Revelação dão continuidade à festa.

Dia 25, domingo, Maruja Limon e Pedro Abrunhosa encerram o Grande Arraial de Benfica.

Mas não precisa de esperar até dia 22, porque as Grandes Festas de Benfica decorrem durante o mês inteiro. De 2 a 30 de Junho, há arraiais em cada bairro da freguesia, com uma programação cultural e desportiva diversificada, incluindo concertos e bailes. Dia 2 e 3 de Junho, no Bairro Santa Cruz. Na semana seguinte, dia 9 e 10, no Calhariz de Benfica e em Monsanto. Dia 16 e 17, nos Escuteiros 57 de Benfica. E isto só para enumerar alguns.

Alameda Padre Álvaro Proença (Benfica). Qui-Dom. Entrada livre

