The Decadente e The Insólito despedem-se da Primavera com muita música e cerveja artesanal

Em Maio e Junho, o restaurante The Decadente e o rooftop The Insólito, os espaços que moram num palacete em frente ao Miradouro de São Pedro de Alcântara, no Príncipe Real, e que pertencem ao grupo The Independente Collective, vão ter uma programação especial.

A partir do dia 7, e durante todos os domingos deste mês, The Decadente vai receber as “Beer Garden Sessions”, em que apresenta uma marca de cerveja artesanal portuguesa e inclui provas e degustações acompanhadas de petiscos. Este domingo, por exemplo, das 15.00 às 21.00, será a cerveja A.M.O a destacada, um evento acompanhado da música de Bones Records. Já às quintas e sextas-feiras de Maio vai poder dançar ao som de novos artistas portugueses, no conceito que chamaram "Days of Decadence".

No The Insólito, alguns artistas vão tomar conta do terraço num "Laboratório Artístico", uma série de concertos intimistas. A data de arranque é 17 de Maio, com Castello Branco. Às terças, quintas e sextas-feiras, pode relaxar com uma bebida e um petisco em horário pós-laboral, nas “Horas Extraordinárias".

