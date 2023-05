Pode voltar a subir à Torre Vasco da Gama. Lá em cima vai encontrar o novo bar/miradouro Babylon

O miradouro da Torre Vasco da Gama volta a estar aberto ao público. No bar Babylon, já a funcionar em soft opening, a vista é 360º e os cocktails são inspirados nas especiarias vindas do Oriente.

Se há coisa que não falta em Lisboa são sítios com vistas arrebatadoras, mas nenhum nos leva às alturas como o novíssimo Babylon, o bar e miradouro no topo da Torre Vasco da Gama, no Parque das Nações. É que este é, na verdade, o edifício mais alto do país, com 145 metros de altura. A subida é feita através de elevadores panorâmicos e lá de cima vê-se a cidade e o Tejo a 360º.

O projecto do grupo Sana, que já estava a ser falado desde 2018 – data de abertura do Fifty Seconds, o primeiro restaurante em Lisboa de Martín Berasategui, o chef espanhol com mais estrelas Michelin —, promete, além do cenário postal, um jardim vertical natural e coquetelaria inspirada nas especiarias vindas do Oriente, uma referência à história da Torre Vasco da Gama, imaginada pelos arquitectos Leonor Janeiro e Nick Jacobs para a Expo'98, que assinalava os 500 anos da descoberta do caminho marítimo para a Índia.

25 anos depois, a torre mantém-se praticamente igual, tendo apenas sido demolida uma estrutura anexa para que ali pudesse nascer o hotel cinco estrelas MYRIAD by SANA, em 2012. Também o miradouro era a céu aberto, apesar de hoje ter uma cúpula transparente. Subir a torre é, ainda, uma oportunidade para conhecer melhor a cidade. Cada janela do miradouro tem um QR code com pedaços de história e recomendações turísticas. “A Vasco da Gama Tower Babylon 360ª quer tornar-se num ponto de paragem obrigatório em Lisboa”, lê-se no comunicado enviado pelo grupo hoteleiro.

Para visitar o espaço é preciso comprar um bilhete online ou directamente no local. O custo é de 10€ até às 18.00, não estando incluído no valor o consumo no Babylon. A partir das 18.00, o preço aumenta para os 15€, mas torna-se consumível.

Torre Vasco da Gama (Parque das Nações). Dom-Qua 10.00-00.00, Qui-Sáb 10.00-02.00

