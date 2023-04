Que Bem Fica o novo quiosque da cidade na Avenida Gomes Pereira

Chama-se Bem Fica, abriu no início do ano e há quem o visite só por causa da Diavola, “a melhor tosta-pizza da cidade”.

Estávamos em Janeiro quando o Bem Fica abriu, na Avenida Gomes Pereira, junto ao Auditório Carlos Paredes, em Benfica. Depois de uma festa de arromba em Abril, para brindar finalmente ao novo ponto de encontro do bairro, já há clientes fiéis, a maior parte deles bairristas encantados com a recuperação do quiosque, abandonado até então. “Não tinha nada, lá dentro era pó. O concurso público aconteceu em Maio do ano passado e recebemos a notícia de que tínhamos ganhado em Setembro”, recorda Mariana Oliveira, uma dos três sócios-proprietários.

“Quando abrimos, convidámos o bairro a montar connosco o melhor menu, aquele que melhor se adequasse porque Benfica é muito tradicional e as pessoas têm as suas próprias rotinas. Não queríamos, de forma alguma, mudar isso, mas acrescentar, valorizar, e foi muito bom termos tido um soft opening, para irmos conhecendo os nossos clientes”, conta-nos Mariana, revelando que nenhum dos sócios tinha experiência na área. “Curiosamente, começámos logo por lançar a Diavola, que é assim o nosso ex-libris. É uma tosta-pizza, com salame picante, mozzarella e tomate, que foi muito bem recebida. Aliás, há um senhor – o Henrique, que nós não conhecíamos –, que nos disse ‘é a melhor tosta que eu comi até hoje’, e nós percebemos que era vencedora. É a melhor tosta-pizza da cidade, é o que nos diz quem vem cá de propósito.”

Além da Diavola (6€), há mais quatro tostas, que também podem ser convertidas em wraps: simples com queijo ou fiambre (2,50€), mista (3€), atum (6€) e frango (6,50€). A pasta desta última foi feita com a ajuda do chef do Soi, o restaurante de Maurício Vale no Cais do Sodré. “Ele deu-nos umas dicas, por isso temos uma pasta de franga deliciosa”, garante Mariana, que destaca o facto de serem todas servidas com chips de batata doce. Se preferir, também há cachorro simples (4€) ou com queijo (4,50€) – o Menu Campeão inclui cachorro e cerveja por apenas 5€.

“Também temos coisas mais clássicas [de pastelaria e snacks], como pastel de nata, croquetes e empadas, tudo de fornecedores locais. O bolo é caseiro e chega de dois em dois dias, acabado de fazer.” Para acompanhar, os smoothies (4,50€) são a escolha óbvia em dias de sol, mas não são a única opção. À oferta tradicional de cafetaria (o café custa 0,80€), juntam-se as bebidas alcoólicas, como vinho a copo (3€), caipirinha, caipiroska e morangoska (6€).

“Já temos muitos clientes fiéis”, garante. “Como estamos ao pé da Associação de Reformados, temos pessoas mais velhas, que vêm cá comer a torrada e beber o galão. Mas também temos muitas famílias porque a esplanada é resguardada e dá para as crianças estarem a brincar", acrescenta, realçando ainda a procura de "pessoas jovens, que ou estão a ir para um jogo de futebol e param para beber uma cerveja, ou adoram a nossa playlist e ficam". "Se há um evento [no Auditório] que começa às 21.30, nós ficamos abertos até essa hora. A programação da Junta é muito forte e interessante, tem desde jazz até stand-up comedy.”

O Quiosque Bem Fica também deverá ter agenda em breve. Mariana Oliveira gostava de ter, já a partir de Maio, música ao vivo uma vez por mês. Para Junho, prevê-se um arraial de Santos Populares. “A ideia é ter um artista a tocar música popular portuguesa. Ainda estamos a fechar a data, mas vai acontecer.” A curto prazo, tencionam incluir novas opções de comida, como uma salada de quinoa. A longo, o objectivo é plantar mais quiosques por aí.

Avenida Gomes Pereira 17 (Benfica). Seg-Dom 10.00-19.00, feriados 13.00-21.00

