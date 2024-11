“Este Natal não é só meias, é de coisas inteiras” é o mote para a campanha de Natal dos Armazéns do Chiado, que irá inaugurar as suas iluminações temáticas no próximo sábado, 16 de Novembro. A revelação da decoração acontece pelas 18.00 e contará, além da presença do Pai Natal, com um concerto do quinteto jazz Nook.

Este ano, a iluminação irá contar também com uma inovadora tecnologia de LED mapping, estreada em outubro a propósito dos 25 anos dos Armazéns do Chiado, e que irá cobrir a fachada do centro comercial com um espectáculo inédito de luzes e projecção de vídeo. Até 12 de Janeiro, e de 30 em 30 minutos, será possível assistir ainda a uma versão reduzida do espectáculo, com apenas dois minutos de duração. Acontece todos os dias, entre as 18.00 e as 21.30.

Os Armazéns do Chiado informam ainda que será realizada uma campanha de angariação de brinquedos, que serão posteriormente encaminhados para instituições de solidariedade social. E há mais: a partir do dia 1 de Dezembro, o Pai Natal irá presentear todas as crianças com um exemplar da 18.ª edição do livro Gui e o Quadro da Felicidade.

Armazéns do Chiado (Lisboa). 16 Out-12 Jan. 18.00-21.30. Entrada livre

