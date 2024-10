LED mapping e música portuguesa nos 25 anos dos Armazéns do Chiado

O mês de Outubro marca o aniversário dos Armazéns do Chiado. No dia 25, o centro comercial, gerido pela Multi Portugal, celebra os 25 anos com um espectáculo multimédia e música portuguesa à mistura.

Com 50 lojas, incluindo os 15 restaurantes, os Armazéns do Chiado vão usar a tecnologia LED mapping, que combina projecção de vídeo com este tipo de iluminação. Neste caso, o espectáculo terá como palco a fachada do centro comercial, que será totalmente coberta pela tela de 20 metros de altura e 5 metros de largura, constituída por 200 fitas LED e um total de 10.000 luzes.

“No ano em que celebramos 25 anos de história, queremos relembrar como tudo começou. Recordamos o passado, celebramos o presente e mantemos os olhos no futuro, pois não estaríamos a comemorar este marco se a inovação não estivesse presente no dia-a-dia do centro comercial”, refere Ricardo Esteves, director dos Armazéns do Chiado, em comunicado.

Lembram por isso, ao longo da projecção, a criação do edifício, o incêndio em 1988, a consequente recuperação das ruínas e a revitalização da zona, e o papel que têm “desde então até aos dias de hoje na dinamização económica, social e cultural”, como é referido no mesmo comunicado.

Além do LED mapping, serão interpretados por um conjunto de músicos alguns grandes êxitos que marcaram os últimos 25 anos da música portuguesa, com temas de Amália Rodrigues, Ana Moura, Salvador Sobral, Clã e mais. A cargo do SIM (Simultâneo de Ideias e Música), com uma duração de cerca de 20 minutos, o espectáculo será apresentado em três horários diferentes – 18.30, 19.30 e 20.30.

Armazéns do Chiado (Lisboa). 25 de Outubro (Sex). Vários horários. Entrada livre.

