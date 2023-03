Este sábado, pode ver as estrelas a partir de um dos miradouros mais altos da cidade

Já imaginou como seria ver a Lua, planetas e constelações a partir do centro da cidade? É precisamente essa a proposta do Amoreiras 360º Panoramic View, que se juntou ao Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA) para organizar uma observação astronómica no próximo sábado, 1 de Abril.

Através dos telescópios do IA, a serem instalados naquele que é um dos miradouros artificiais mais altos da cidade, terá oportunidade de observar com detalhe as montanhas e crateras da Lua e os planetas Vénus e Marte ao início da noite. Será ainda possível identificar as constelações Touro, Gémeos e Orionte (também conhecida por Oríon) próprias do céu primaveril.

Durante esta iniciativa gratuita, todos os participantes são convidados a imortalizar a Lua e as estrelas através dos seus telemóveis ou câmaras fotográficas, ao mesmo tempo que conversam com os astrónomos do IA.

Os interessados devem inscrever-se no dia 1 de Abril, a partir das 18.30, junto à entrada do miradouro. Estão previstas quatro sessões de observação, de 30 minutos cada, às 20.30, 21.15, 22.00 e 22.45. A sua realização está sujeita a condições meteorológicas e atmosféricas favoráveis, que poderão ser conhecidas só no próprio dia até às 14.00.

Amoreiras 360º Panoramic View. 1 Abr, Sáb 18.30. Grátis, mediante inscrição

