Este vai ser o maior parque aquático do Hemisfério Sul

Photograph: Department of Environment, Land, Water and Planning

Melbourne vai ganhar um novo ponto de interesse na sua longa lista de atracções de classe mundial – é nesta cidade australiana que vai ser construído o maior parque aquático e de surf indoor-outdoor de todo o Hemisfério Sul. O projecto arrastou-se por cinco longos anos e houve até quem duvidasse que se viesse a concretizar. Mas, após um demorado processo de aprovação governamental, este mega parque de aventuras aquáticas está prestes a tornar-se uma das mais emocionantes atracções de Melbourne em muito tempo.

Photograph: Department of Environment, Land, Water and Planning

O Surf 'n' Play Aquatic Park será um parque aquático extenso e moderno no sudeste de Melbourne, no modesto subúrbio de Dingley Village, entre Moorabbin e Mordialloc. Com uma área impressionante de 38.200 metros quadrados de espaço indoor e outdoor, será a maior atracção do género não só no país, mas em todo este lado do globo. É dos mesmos arquitectos que desenharam o Melbourne Aquarium e o Melbourne Sports and Aquatic Centre (MSAC), o que já dá uma boa indicação sobre a qualidade do futuro espaço.

Photograph: Department of Environment, Land, Water and Planning

Este não será um parque aquático qualquer. O local terá uma secção dedicada ao surf com piscinas de ondas, gerando até seis ondas por minuto que podem chegar a quase dois metros de altura. Haverá quatro zonas de surf, com áreas para todos os níveis de habilidade – desde iniciantes até frequentadores regulares de Bells Beach. Além disso, claro, terá as atracções clássicas de parques aquáticos, com planos para seis enormes toboáguas, túneis aquáticos gamificados e um longo rio lento, para quem prefere relaxar.

Photograph: Department of Environment, Land, Water and Planning

Ainda não há uma data oficial de inauguração, mas o período de construção de dois anos deve começar no próximo ano.

