Este Verão, pode mergulhar em noites de cinema à beira da piscina

O refrescante Poolside Cinema, do Sheraton Lisboa, está de volta. Acontece todas as quintas-feiras, às 21.00.

O Sheraton Lisboa volta a abrir as portas do seu terraço e piscina para retomar as famosas noites de cinema ao ar livre. O Poolside Cinema tem lugar todas as quintas-feiras, pelas 21.00, até 8 de Setembro. O cartaz para Julho já está fechado.

A programação inclui Cocktail (14 Jul), de Roger Donaldson; Coyote Bar (21 Jul), de David McNally; e Jerry Maguire (28 Jul), de Cameron Crowe. Em breve, devem ser anunciados os filmes de Agosto e Setembro.

Estão disponíveis duas experiências distintas: em cadeiras à beira da piscina (17€/pessoa), com direito a pipocas e uma bebida, ou dentro da piscina, num sofá duplo flutuante (29€/pessoa), com acesso a um lounge exclusivo para petiscar antes do filme, mais pipocas e bebida durante a sessão.

Sheraton Lisboa, Rua Latino Coelho, 1 (Picoas). Até 8 Set, Qui 21.00. Preços: 17€ ou 29€

