Estes ‘Arrepios’ não são “demasiado assustadores”, mas “são definitivamente viciantes”

Os livros Arrepios de R.L. Stine são um sucesso à escala global e já mereceram várias adaptações ao grande e ao pequeno ecrã. Histórias de terror destinadas a leitores mais jovens que em Outubro passado ganharam uma nova versão no streaming do Disney+, numa primeira temporada que recolheu elementos de cinco livros do autor norte-americano. A história parecia pronta para continuar com o mesmo elenco, mas surpresa: a segunda temporada, baptizada de Arrepios: o Desaparecimento, segue um novo caminho com novos protagonistas, entre os quais se destaca David Schwimmer (Friends). Mas as verdadeiras estrelas são, mais uma vez, os miúdos lá da escola que vão tentar resolver um intrincado e assustador mistério. A estreia está marcada para 10 de Janeiro e a Time Out falou com três dos jovens actores desta nova aventura.

©Cortesia The Walt Disney Company Elijah M. Cooper, Francesca Noel, Jayden Bartels, Galilea La Salvia e Stony Blyden

Nesta produção onde os efeitos visuais misturam efeitos práticos com imagens geradas por computador (CGI), David Schwimmer é Anthony, um botânico recém-divorciado que, durante o Verão, se muda para casa da mãe, enquanto esta luta contra a demência num lar. Com ele leva os filhos gémeos adolescentes, Devin e Cece, só que os miúdos – com os seus novos amigos Alex, CJ e Frankie – vão meter o nariz onde não devem e tropeçar na história de um misterioso desaparecimento de quatro adolescentes, há 30 anos. Assim mais ou menos na altura da publicação dos primeiros livros Arrepios.

Publicados entre 1992 e 1997, foram pela primeira vez adaptados à televisão em 1995 e ainda mereceram duas adaptações a longa-metragem, em 2015 e 2018. O que tornará Arrepios uma saga apetecível para as tantas gerações? A actriz Galilea La Salvia, que interpreta Frankie e que na vida real conta 21 anos, tem uma teoria. “Era algo muito diferente do que se costumava ver. Juntar duas coisas como terror e crianças não parece fazer muito sentido, mas o que adoro nos livros Arrepios, é que o R.L. Stine os tornou engraçados e fáceis de digerir. Não são demasiado assustadores ao ponto de te causarem pesadelos, mas são definitivamente viciantes”. A jovem actriz acrescenta que este é um universo “multigeracional” que “tem algo para todos”.

©Cortesia The Walk Disney Company Galilea La Salvia

Na entrevista por videochamada, ao lado de La Salvia estavam os companheiros do elenco Stony Blyden, que interpreta o durão Trey, namorado de Frankie e vizinho dos gémeos, assim como Elijah M. Cooper, um bem-disposto rapaz que costuma ajudar os pais no restaurante. De destacar que Blyden tem 28 anos, mas perfil para ainda vestir os ténis de um adolescente. De todos, é o que tem mais créditos no portfólio, com destaque para as séries How I Met Your Father ou American Born Chinese. E mereceu alguns elogios dos companheiros de cena.

“O Stoney é muito diferente do seu personagem. Gosto de ver como ele se transforma numa pessoa completamente tóxica e às vezes até fico um bocadinho assustada. Ele transforma-se mesmo neste tipo de macho alfa e é impressionante”, elogia La Salvia. Stoney devolve o elogio: “É bom encontrar alguém com quem possas realmente interagir, confiar e deixar-te ser vulnerável. E a forma como ela interpreta a Frankie torna tudo muito fácil”. Quem leva o sentido de humor para o todo o lado, dentro e fora do ecrã, é Elijah M. Cooper que confessa ter recorrido muito ao falsete que emprestou ao seu personagem. “Achei que era algo autêntico para o CJ, ele é claramente o comic relief em muitos momentos e inspirei-me em pessoas que conheço na vida real que são um pouco caricatas”, revela. E, segundo La Salvia, Cooper acabou por improvisar algumas das suas falas.

Os criadores desta nova vida de Arrepios são Rob Letterman, realizador do filme Arrepios de 2015 e argumentista de animações como O Gang dos Tubarões ou Monstros vs Aliens; e Nicholas Stoller, realizador dos filmes Má Vizinhança e também co-criador da série Amigos de Faculdade. Os oito episódios de Arrepios: o Desaparecimento ficam disponíveis no dia de estreia.

Disney+. Estreia a 10 de Janeiro

