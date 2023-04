Estes bonecos vestem-se e são amigos do ambiente

A Color Square nasceu no ano passado como uma one-stop-shop para as famílias. Agora, lança a sua primeira colecção de roupa, com assinatura da ilustradora Maria Remédio.

Intemporal, sem género, dos 1 aos 11 anos, e cheia de padrões e histórias coloridas. É assim que se apresenta a primeira colecção de roupa para crianças da Color Square – uma linha assinada pela ilustradora Maria Remédio, que dá o pontapé de saída para uma série de colecções desenhadas por artistas portugueses, desafiados a passar a sua criatividade do papel ao têxtil. Um sonho antigo de Teresa e Inês Figueiredo, a mãe e a filha que, no ano passado, decidiram inaugurar online uma concept store que, priorizando os valores da família e da natureza, fosse casa para marcas sustentáveis de brinquedos, jogos, actividades e livros que “roubam” tempo aos ecrãs.

“Sempre quisemos ter uma marca de roupa sustentável, unissexo e que não estivesse presa às estações do ano, porque o fast fashion não nos faz sentido nenhum”, confessa Inês, antes de nos contar que, não fosse a dificuldade de produzir em Portugal, teria chegado ao mercado ainda em 2022. O processo foi, admite, mais desafiante que o inicialmente previsto, mas a novidade – que até já teve uma passagem bem sucedida, apesar de discreta, pelo Market Stylista de Maria Guedes – está finalmente disponível, e promete fazer as delícias de pais e filhos.

© Color Square

Criada a pensar na importância de mudar hábitos de consumo, assume-se slow fashion e é produzida em fábricas do Norte, a partir de materiais orgânicos ou reciclados. “Os meus filhos ainda vestem roupa que era minha [quando era da idade deles], e a ideia para esta colecção é precisamente essa, que possa ser usada por crianças daqui a 20, 30 anos, porque tem cores muito alegres, com desenhos pensados por um ilustrador infantil e peças que nunca passam propriamente de moda.”

Azulão, encarnado, verde-esperança e amarelo. É esta a paleta a não perder de vista. Escolhida a dedo, dá cor aos desenhos presentes nas peças – camisolas de manga comprida, calças, t-shirt, colete, vestido, macacão e meias – que, simples e brincalhões, evocam o universo imaginário da infância: os lápis para fazer rabiscos em tudo o que é sítio; as borboletas, leves, livres e prontas para a brincadeira; as pedras equilibristas, que se empilham até se transformarem em torres; a máquina fotográfica que leva o passado ao futuro; e tantas outras ilustrações “para roupa de tamanhos pequenos, mas para serem usadas por pessoas de sonhos gigantes”. Quem o diz é a própria artista visual, Maria Remédio, que é fã de colagens, pinturas com guaches e desenhos com lápis de cor e cera.

© Color Square

“Eu faço ilustração usando várias técnicas, mas a que define melhor o meu trabalho é a ilustração com recortes e, portanto, fui começando a criar algumas imagens que achava que podiam resultar ou em padrão – como as borboletas e os lápis – ou em estampagem directa, como a máquina fotográfica”, conta Maria. “Gostei mesmo muito de fazer este trabalho e inspirei-me em coisas que associo à infância e elementos de que ainda gosto hoje em dia ou que tenham a ver, por exemplo, com a infância dos meus filhos, como aquelas pedras empilhadas, que é uma coisa que eles gostam muito de fazer à beira-rio.” Foi a primeira vez que Maria ilustrou para têxtil. “Existiram muitos desafios e imprevistos”, admite entre risos. “Mas aprendemos imenso as três e estamos muito contentes com o resultado final.”

Brincadeiras no horizonte

Além da nova colecção de vestuário, a Color Square reúne cerca de 30 marcas de todo o mundo, a maioria europeias, amigas do ambiente e empenhadas em estimular, por um lado, a criatividade dos mais novos; e, por outro, o seu direito à “brincadeira livre”. Destacam-se, por exemplo, a Billes & Co, com caixas de berlindes de vidro; a Koa Koa, com kits de actividades para pôr mãos à obra; e a Omy, com oferta a pensar nos aspirantes a artistas. “Depois de ser mãe, interessei-me muito por tudo o que está relacionado com a área infantil, mas associada à sustentabilidade, ou seja, brinquedos e outros objectos sustentáveis e, ao mesmo tempo, didácticos. Só que, muitas vezes, dava por mim a encomendar lá de fora: marcas que não existiam cá [em Portugal] e eu queria muito experimentar”, relembra Inês.

DR Produtos disponíveis na Color Square

Entre as opções para todos os gostos e idades, encontramos desde brinquedos de madeira sem instruções (a ideia é estimular a independência e o desenvolvimento de capacidades de raciocínio, resolução de problemas, coordenação e habilidades motoras finas), até livros e revistas para pais e filhos, sobre natureza e outras temáticas importantes para criar gerações mais empáticas e conscientes. “Livros é todo um mundo, e uma das nossas grandes paixões, mas estão sempre a sair e, às vezes, são livros que demoram imenso tempo a ser traduzidos e, portanto, nós encomendamos [directamente aos editores]. Mas sim, estamos sempre à procura de marcas, produtos e conceitos diferentes – há alguns que achamos que só um dia, quando tivermos uma loja física, é que faz sentido ter”, explica, antes de revelar que, sim, abrir portas em Lisboa faz parte dos planos a longo prazo.

“Eu costumo dizer que nós as duas claramente somos feitas para contacto directo com o público. Esta coisa do online não é tanto a nossa praia, porque gostamos muito de poder aconselhar, de poder explicar e percebemos que, quando vamos aos mercados Stylista, por exemplo, o consumidor português ainda quer muito ver e tocar e tirar dúvidas, principalmente em determinadas categorias. Por isso, achamos que faz sentido ter um espaço aberto, mas neste momento a prioridade é o lançamento da nova colecção e, aliás, até estamos a trabalhar na possibilidade de estarmos numa pop up store durante um mês. Se tudo correr bem, acontecerá já em Maio”, antecipa Inês, convidando as famílias a aproveitar para explorar primeiro o site da Color Square (colorsquare.net), onde também encontram “printables gratuitos”, como um desafio de leitura, páginas para colorir e moldes de marcadores.

+ Se as crianças andam aborrecidas, a culpa não é nossa: o que não nos falta são ideias para as entreter

+ Vamos passar a Primavera ao balcão. A Time Out Lisboa já está nas bancas