Estes kits convidam a explorar o Jardim do Palácio Marquês de Pombal em família

Rico em estuques e azulejos, o Palácio do Marquês de Pombal e os seus jardins são um dos melhores conjuntos decorativos do período pombalino. Quem o diz é o Município de Oeiras, que criou dois kits de exploração. A ideia é juntar as famílias ao ar livre e promover um programa diferente.

A circunstância pandémica condiciona o desenvolvimento das habituais visitas e actividades em grupo, como as oficinas para famílias. Mas há sempre soluções. A pensar nestes tempos atípicos, foram lançados os kits “Descobertas no Jardim”, que propõem conhecer o espaço ao redor do Palácio do Marquês de Pombal de forma simultaneamente criativa, lúdica e didáctica.

Traços na Paisagem

Com todo o material necessário para a realização de diferentes actividades em várias zonas do jardim, existem três versões disponíveis, consoante o público-alvo a que se destinam: os kits vermelhos e amarelos são para famílias com crianças dos cinco aos dez anos e os azuis para jovens e adultos.

Concebidos pela Traços na Paisagem, encontram-se à venda, em número limitado, na Loja do Palácio, pelo valor de 5€. Além de um caderno, os kits incluem todos material de escritório e estacionário, como canetas coloridas, tesoura e cola, mas também diversas propostas de coisas para fazer.

+ As ruas mais caras de Portugal ficam no distrito de Lisboa

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana