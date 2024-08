Estes marcos de correio foram decorados (e estão bem mais coloridos)

Estávamos em 1824 quando José Ferreira Pinto Bastos fundou a primeira unidade industrial dedicada à produção da porcelana em Portugal. 200 anos depois, a Vista Alegre assinala a data em parceria com os Correios de Portugal, que decoraram 75 marcos de correio com conhecidos grafismos da marca, dos mais tradicionais aos mais modernos.

“O gesto de escrever um postal para alguém que nos é querido já não é tão comum como há uns anos. Com esta acção e a decoração dos marcos de correio com imagens modernas da Vista Alegre, queremos quebrar essa ideia e dizer que há tradições que vale a pena manter, enquadrando-as na realidade do nosso tempo. As duas marcas aqui envolvidas são prova disso. Escolhemos imagens icónicas como as das colecções com a Christian Lacroix Maison, da colecção Amazónia e, claro, a imagem criada para celebrar os 200 anos da marca”, diz o administrador da Vista Alegre, Nuno Barra, citado em comunicado dos CTT.

São 33 em Lisboa, 18 no Porto, nove em Braga, oito em Coimbra, dois em Viseu e cinco em Aveiro. Na capital, os marcos de correio encontram-se:

Na Avenida António de Aguiar, 66

Na Avenida da República, 1

Na Avenida da República, 37

No Largo de São Mamede, 1

Na Praça Marquês de Pombal, 3

Na Praça das Amoreiras S/N

Na Rua Alexandre Herculano, 35

Na Rua de São Bento, 394

Na Avenida da Liberdade, 235

No Largo do Carmo S/N

Na Rua da Lapa, 21 A

Na Rua Ferreira Borges, 96

Na Praça Afonso de Albuquerque S/N

Na Rua dos Jerónimos S/N

Na Rua da Junqueira, 48

Na Avenida da Torre de Belém, 24

Na Calçada da Tapada S/N

Na Avenida D. Vasco da Gama, 12

No Largo do Palácio da Ajuda S/N

Na Rua da Artilharia 1, 107

Na Rua Rodrigo da Fonseca, 103

Na Avenida 5 de Outubro, 293

Na Rua Castilho, 237

Na Estrada da Luz, 157

Na Avenida de Roma, 141

Na Avenida Rio de Janeiro, 27

Na Avenida dos Estados Unidos da América, 48

Na Avenida dos Estados Unidos da América, 142

Na Rua C do Aeroporto de Lisboa S/N

Na Avenida Fontes Pereira de Melo, 40

No Largo da Luz S/N

Na Alameda das Linhas de Torres, 236

Na Rua Alexandre Herculano, 4

© CTT Emissão filatélica comemorativa dos 200 anos da Vista Alegre

As comemorações dos 200 anos da Vista Alegre iniciaram-se em Fevereiro, com o lançamento de uma emissão filatélica comemorativa. A colecção é composta por quatro selos, com uma tiragem de 70 mil exemplares cada, e por um bloco filatélico com um selo. Segundo os CTT, cada objecto filatélico evoca um pouco da história da unidade industrial, como “a fachada da fábrica e algumas peças especiais da notável manufactura”.

