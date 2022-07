Estes Passeios com História levam-nos de vela pelo Tejo

Os Passeios com História estão de volta ao Município de Oeiras, que se junta mais uma vez à associação náutica Ancoras. A partir de 4 de Julho, estão previstos vários passeios gratuitos, mediante inscrição prévia, em embarcações típicas do Tejo, que incluem sempre uma visita a património em terra. Esta iniciativa cultural e turística irá decorrer durante os meses de Julho, Agosto, Setembro e Outubro, entre as 09.30 e as 11.00 e as 11.00 e as 12.30.

Com uma duração máxima de duas horas, estão previstos quatro programas diferentes: “As Embarcações Típicas do Estuário do Tejo, à Vela” (5-31 Jul); “Os Fortes da Barra por Mar e Defesa Marítima de Lisboa, à Vela” (4-27 Jul); “Roteiro de Mar e Património ― Passeio à Vela Latina na Barra do Tejo e Visita ao Museu da Direcção de Faróis” (datas por anunciar); e “Roteiro de Mar e Património ― Visita por Mar aos Fortes Marítimos da Barra e Visita ao Núcleo Museológico da Artilharia de Costa da Bataria da Lage” (datas por anunciar).

A Marina de Oeiras será o ponto de partida das embarcações, sendo necessário estar presente com 15 minutos de antecedência no Pontão E, junto à porta de entrada, a meio do passadiço. As reservas devem ser realizadas até 48 horas antes do passeio, no Posto de Turismo do Palácio Marquês de Pombal ou através de e-mail ou telefone (214 430 799). O programa completo está disponível online.

Ponto de encontro: Pontão E, Marina de Oeiras. De Julho a Outubro. 09.30-11.00 e 11.00-12.30. Grátis, mediante inscrição.

+ Doze praias fluviais perto de Lisboa

+ Lê já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana