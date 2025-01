Estes são as “piores” comidas do mundo, aparentemente

Recentemente, temos servido um banquete de novidades sobre comida, desde as escolhas do TripAdvisor para os melhores destinos gastronómicos, nos Travellers’ Choice Awards, até às melhores cozinhas e locais do mundo para comer, de acordo com o TasteAtlas.

E, embora todos os cantos do planeta sejam abençoados com todo o tipo de comida, de street food a restaurantes elegantes, as refeições nem sempre são boas. O que levou o TasteAtlas a compilar uma lista das “piores” comidas do mundo, a partir de 600 mil avaliações na sua plataforma.



No topo da lista está o Blodplat, um prato tradicional da Suécia e da Lapónia finlandesa, composto por farinha de centeio ou cevada e bolinhos de sangue animal, normalmente servido como acompanhamento de bacon frito, carne de porco, manteiga e compota de mirtilo.

Em segundo lugar ficou o bocadillo de sardinas, uma sandes de sardinhas espanhola. Surpreendentemente, apesar de Espanha ser o país da paella, dos croquetes, das tapas e dos churros, há três pratos espanhóis no top 10, incluindo ainda as angulas a la cazuela, prato do País Basco de enguias picantes, e faves a la Catalana, favas cozinhadas em caldo e servidas com chouriço de sangue.

Na lista completa, Portugal surge duas vezes: com o bolo rainha, em 91.º, e com os bolos de São Gonçalo, típicos de Amarante, na posição 100.

Estas são as 10 “piores” comidas do mundo

Blodplat, Finlândia Bocadillo de sardinas, Espanha Calskrove, Suécia Angulas a la cazuela, Espanha Enguias com geleia, Reino Unido Ramen burger, EUA Chapalele, Chile Faves a la Catalana, Espanha Thorramatur, Islândia Caril azedo de entranhas de peixe tailandês, Tailândia

