A Adega Solar Minhoto tem um dos melhores bifes do mundo

Para muitos, um bom bife é uma daquelas refeições que, se pudessem, estariam sempre a comer. Mas bifes há muitos e descobrir qual é o melhor não é tarefa fácil. O que vale é que a Time Out está aqui para fazer esse trabalho e esclarecer todas as dúvidas. Editores e especialistas da Time Out elegeram os dez melhores bifes do mundo. E Portugal arrecadou a terceira posição do ranking.

É em Lisboa que encontramos um dos melhores bifes do mundo. Na Adega Solar Minhoto, o bitoque vem como deve ser – a nadar em molho de alho, acompanhado de arroz, batata frita e ovo a cavalo. Em terceiro lugar na lista, vem atrás da proposta do restaurante espanhol El Toro, na cidade marroquina Agadir, que ficou em primeiro lugar, e do bife do Klaw, em Miami, na segunda posição.

Atrás de Portugal, estão bifes de restaurantes em Buenos Aires, Paris, Cidade do Cabo, Sydney, Hong Kong, Madrid e Londres.

